Инициатором создания коалиции выступило Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины. Соответствующий меморандум подписали представители агентств 30 апреля в Киеве. 24 Канал посетил мероприятие и рассказывает подробно.

К теме Помогают ли партнеры Украине с НРК: Жумадилов раскрыл, кто на самом деле обеспечивает фронт

Что именно предусматривает новая коалиция?

CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) объединила закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании. Коалиция должна стать постоянной платформой для усиления обороноспособности Украины и партнеров, а также для лучшей координации и развития сотрудничества в условиях изменений в сфере безопасности.

CORPUS станет разветвленной системой закупочных агентств стран-партнеров. Это позволит лучше планировать закупки, формировать надежные цепи поставок, выявлять слабые звенья. Также – обмениваться опытом, решениями и инструментами, усиливая друг друга,

– отметил директор директората министерства обороны Украины Артем Романюков.

Директор Агентства оборонных закупок Украины ДОТ Арсен Жумадилов отметил, что системы обеспечения работают в условиях быстрых изменений и общих угроз, поэтому требуют более тесной координации между странами. Он сказал, что CORPUS является следующим шагом в развитии взаимодействия с партнерами.

Подписанты меморандума / Фото АОЗ ДОТ

Сегодня системы обеспечения работают в условиях быстрых изменений и общих угроз, что требует более тесной координации между странами. Мы уже сотрудничаем с партнерами на практическом уровне, и CORPUS является следующим шагом в развитии этого взаимодействия,

– отметил директор Агентства оборонных закупок Украины ДОТ Арсен Жумадилов.

Как будет работать CORPUS?

Взаимодействие между агентствами будет происходить на операционном уровне. Говорится об обмене решениями по работе с рынком, цифровых инструментов, антикоррупционных и комплаенс-практик, а также организации поставок. Жумадилов отметил, что для Украины эта инициатива дает возможность масштабировать опыт, сформированный в ходе полномасштабной войны, а для партнеров – получить доступ к практическим решениям, которые уже работают в реальных условиях. Отдельный интерес к сотрудничеству вызывают ИТ-решения ДОТ, которые министерство обороны внедряет в рамках цифровой трансформации.

Цифровые инструменты уже доказали свою эффективность на практике. В частности, речь идет об экосистеме DOT-Chain: маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence, систему управления питанием DOT-Chain Food и систему управления поставками оперативного уровня DOT-Chain Arsenal.