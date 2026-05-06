Производители беспилотных летательных аппаратов начали массовое обновление цен на оптоволоконные FPV-дроны на государственном маркетплейсе Brave1 Market. В среднем стоимость выросла вдвое, хотя есть и исключения. В то же время значительная часть позиций остается недоступной для заказа – из-за пересмотра контрактов и длительных процедурных согласований.

Издание Defender Media отследило изменения цен на оптоволоконные дроны до и после подорожания и сравнило данные государственных закупок за 2025 год с новыми предложениями на маркетплейсе. Если раньше дроны с катушками на 10 – 20 километров заказывали за 18 – 50 тысяч гривен в зависимости от комплектации, то по состоянию на начало мая новые цены стартуют от 66 тысяч гривен и достигают 122 тысяч гривен – и эти значения примерно одинаковы у разных производителей, что свидетельствует о формировании нового ценового уровня на рынке.

Чтобы понять причины и последствия этих изменений, 24 Канал пообщался с производителем дронов на оптоволокне – компанией TechEx. В компании объяснили, как рынок адаптируется к новым условиям и что стоит за стремительным ростом стоимости одного из самых востребованных видов оружия на передовой.

Действительно ли произошел резкий рост цен на оптоволокно?

Рост цен не был одномоментным, но он был существенным, прокомментировали 24 Каналу в компании-производителе дронов на оптоволокне и дронов-перехватчиков TechEx. Рынок постепенно прошел фазу активного подорожания, достиг пиковых значений, а сейчас произошла определенная коррекция.

В то же время цены все еще остаются значительно выше, чем в прошлом году – по отдельным позициям в несколько раз.



Для производителей это непосредственно влияет на себестоимость бортов, поскольку оптоволокно является критически важным компонентом для этого класса FPV-систем. На начальном этапе подорожания мы частично компенсировали разницу собственными ресурсами и удерживали цену на продукцию в рамках уже заключенных контрактов. Это позволило выполнить обязательства перед заказчиками без пересмотра условий,

– говорят в TechEx.

Однако при длительном сохранении высоких цен на комплектующие производители вынуждены пересматривать стоимость новых партий, поскольку себестоимость продукции объективно изменилась.

Обратите внимание! Оптоволоконные FPV-дроны – это класс беспилотных систем, в которых управление осуществляется через физический кабель из оптического волокна, что разматывается в полете. В отличие от радиоуправляемых аналогов, такие дроны практически не подвергаются радиоэлектронной борьбе, поскольку сигнал передается не через эфир, а по проводнику, что делает их устойчивыми к постановщикам помех и системам РЭБ, которые массово применяются обеими сторонами на фронте.



В условиях российско-украинской войны, где радиоэлектронная борьба стала одним из ключевых факторов эффективности беспилотников, оптоволоконные FPV приобрели стратегическое значение: они способны поражать цели в зонах плотного радиоподавления, включая бронетехнику, укреплениями и живой силой противника. Украина стала одним из первых в мире театров военных действий, где этот класс дронов получил массовое боевое применение.



Есть ли на рынке дефицит оптоволокна и как это влияет на сроки производства и выполнения контрактов?

На данный момент команда снабжения TechEx обеспечивает своевременное поступление критических комплектующих, и компания выполняем контрактные обязательства в согласованные сроки.

Если говорить об оптоволокне, рынок демонстрирует признаки стабилизации после периода повышенного спроса и ценового давления. Вероятно, часть производителей уже начала наращивать мощности в ответ на рост потребности со стороны оборонного сектора,

– отметили у производителя.

В то же время TechEx продолжает работать с поставками очень внимательно: команда планирует закупки наперед, диверсифицирует источники поставок и контролирует наличие критических компонентов, чтобы не допустить влияния рыночных колебаний на выполнение контрактов.

Придется ли из-за подорожания оптоволокна менять конструкцию или тактико-технические характеристики дронов?

В TechEx не рассматривают снижение ключевых тактико-технических характеристик как приемлемый путь компенсации роста себестоимости.

Для оптоволоконных FPV-систем длина линии управления, стабильность связи, дальность применения и надежность катушки являются не второстепенными параметрами, а факторами, которые определяют реальную боевую эффективность изделия. Если уменьшить эти характеристики только для удешевления производства, такой борт может потерять актуальность для применения в реальных условиях на линии боевого соприкосновения,

– комментирует представитель компании.

Поэтому позиция такова: боевые возможности продукции не ухудшаются ради краткосрочной экономии. В приоритете – надежность, дальность, стабильность работы и соответствие потребностям Сил обороны Украины.



Насколько рынок сейчас зависит от импорта оптоволокна?

В TechEx подтвердили 24 Каналу – рынок существенно зависит от импортного оптоволокна, и это не та категория комплектующих, которую можно быстро заменить без серьезной подготовки.

Производство качественного оптоволокна – это сложный технологический процесс, который требует специализированного оборудования, стабильной сырьевой базы, качественных заготовок, квалифицированного персонала и длительной настройки производственного цикла. По нашим оценкам, запуск полноценной производственной линии с выходом на стабильное качество может потребовать минимум полтора – два года интенсивной работы,

– говорят у производителя.

Кроме того, вопрос не только в самом производстве волокна, но и в доступности качественного сырья и заготовок, которые также находятся под давлением растущего спроса.

TechEx уже коммуницирует с несколькими европейскими производителями, которые рассматривают или уже реализуют расширение производства, делятся в компании: "Для нас важно видеть, в какие сроки они смогут выйти на необходимые объемы, сохраняя стабильное качество и надежность продукции".



Рынок оптоволокна прошел период существенного ценового роста, и это повлияло на себестоимость оптоволоконных FPV-систем. В то же время для TechEx принципиально важно не снижать боевые характеристики продукции ради удешевления. В компании отмечают, что продолжают выполнять контрактные обязательства, обеспечивать стабильные поставки критических комплектующих и работать с партнерами над долгосрочной устойчивостью производства.