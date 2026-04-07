Решение о размещении оборонных производств сейчас надо принимать, учитывая не только логистику, но и реальную угрозу ракетных ударов и атак дронов по всей территории Украины. Как варианты – это подземные цеха и производство за пределами Украины, в интервью 24 Каналу сказал представитель компании-производителя дронов TechEx.

Где лучше располагать производство дронов?

Собеседник отметил, что в нынешних условиях не существует регионов, которые можно было бы назвать однозначно безопасными. В то же время, по его словам, объекты, расположенные ближе к фронту, находятся в значительно более высокой зоне риска. Он рассказал, что часть цехов компании работает в Днепропетровской области, но ситуация там уже заставляет думать о возможной эвакуации производства дальше от линии боевого соприкосновения – например, в Полтаву или Кировоградскую область.

Надо исходить из того, что вся территория Украины находится под ударом – и ракетами, и "Шахедами",

– отметил представитель TechEx.

По его мнению, одним из лучших решений может стать использование подземной инфраструктуры, которая осталась еще с советских времен. Речь идет о бомбоубежищах, заброшенных заводах и других объектах, которые потенциально можно переоборудовать под производственные линии. Он подчеркнул, что такая инфраструктура может быть значительно безопаснее нового открыто возведенного помещения, но только при условии тщательного восстановления и подготовки. Отдельно в TechEx обратили внимание на практику ложных целей.

По словам собеседника, в военной сфере широко используют макеты и фальшивые позиции, чтобы дезориентировать противника, и подобный подход применяют также в промышленности. Кроме того, он отметил, что не всю кооперацию стоит оставлять в Украине. По его мнению, часть высокотехнологичных компонентов целесообразно размещать за рубежом, в частности в рамках совместных предприятий с партнерами из Европы.

В качестве примера представитель TechEx вспомнил так называемую датскую модель, когда сотрудничество выстраивается на межправительственном уровне, а дальше привлекаются конкретные компании. По его словам, это позволяет уменьшить зависимость от Китая и усилить устойчивость цепей поставок.

Потерять технологию нельзя. Как только мы ее потеряем, мы снова станем никому не нужны,

– сказал представитель TechEx.

В то же время в TechEx считают, что передача за границу отдельных элементов производства не означает потери контроля. Наоборот, это может дать Украине дополнительные преимущества – от лучшего качества контроля до налоговых поступлений и стабильного производства.

По мнению производителя, ключевым остается именно баланс: часть производства должна быть защищена в Украине, часть – размещена в странах-партнерах, но технологическая основа должна оставаться украинской. Именно это, считает он, позволит удержать отрасль и обеспечить ей конкурентоспособность в будущем.

