В российских ударах по Украине может прослеживаться сезонная логика – от энергетической инфраструктуры в холодный период до оборонных предприятий весной. Об этом рассказал представитель производителя дронов TechEx в интервью 24 Каналу.
С чем связана сезонность атак?
Представитель производителя дронов TechEx отметил 24 Каналу, что в периоды низких температур основной фокус российских атак обычно смещается в сторону энергетической инфраструктуры. В то же время оборонные предприятия могут становиться более привлекательными целями в другое время года.
Производство дронов / Фото TechEx
Собеседник объяснил, что работа таких производств имеет циклический характер: контракты заключаются и выполняются в течение года, а новый производственный цикл часто стартует в начале года. Это, по его мнению, создает для врага понятную логику выбора целей.
Мы не отслеживаем точно, какая доля ударов приходится на энергетику, но обычно картина выглядит так: в периоды низких температур основной фокус – на энергетической инфраструктуре. В то же время работа предприятий является циклической: контракты заключаются и выполняются в течение года – начинаются в начале года и завершаются в конце,
– сказал собеседник.
По его словам, перед новым годом склады оборонных предприятий часто частично опустели, ведь продукция уже передана заказчикам. Зато с весны запускается новый цикл: заключаются контракты, склады наполняются, а производство наращивается. Именно поэтому, как считает представитель TechEx, весной такие объекты могут становиться более привлекательными целями для российских ударов.
Уничтожить пустой склад – это одно, а уничтожить склад, заполненный готовой продукцией, – совсем другое,
– добавил он.
Что обстреливает Россия?
- Ранее сообщалось, что Россия может усиливать удары по крупным городам баллистикой, а также по объектам критической инфраструктуры, в частности водоснабжению, в весенне-летний период.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает России энергетическое перемирие. Если агрессор согласится и не будет атаковать украинскую энергетику, Киев готов "ответить зеркально".