В российских ударах по Украине может прослеживаться сезонная логика – от энергетической инфраструктуры в холодный период до оборонных предприятий весной. Об этом рассказал представитель производителя дронов TechEx в интервью 24 Каналу.

С чем связана сезонность атак?

Представитель производителя дронов TechEx отметил 24 Каналу, что в периоды низких температур основной фокус российских атак обычно смещается в сторону энергетической инфраструктуры. В то же время оборонные предприятия могут становиться более привлекательными целями в другое время года.

Производство дронов

Собеседник объяснил, что работа таких производств имеет циклический характер: контракты заключаются и выполняются в течение года, а новый производственный цикл часто стартует в начале года. Это, по его мнению, создает для врага понятную логику выбора целей.

Мы не отслеживаем точно, какая доля ударов приходится на энергетику, но обычно картина выглядит так: в периоды низких температур основной фокус – на энергетической инфраструктуре. В то же время работа предприятий является циклической: контракты заключаются и выполняются в течение года – начинаются в начале года и завершаются в конце,

– сказал собеседник.

По его словам, перед новым годом склады оборонных предприятий часто частично опустели, ведь продукция уже передана заказчикам. Зато с весны запускается новый цикл: заключаются контракты, склады наполняются, а производство наращивается. Именно поэтому, как считает представитель TechEx, весной такие объекты могут становиться более привлекательными целями для российских ударов.

Уничтожить пустой склад – это одно, а уничтожить склад, заполненный готовой продукцией, – совсем другое,

– добавил он.

Что обстреливает Россия?