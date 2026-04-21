Об этом проинформировало эстонское издание ERR.

Как политики в Эстонии отреагировали на слова Зеленского об угрозе наступления России?

Президент Украины на днях заявил, что страна-агрессор, вероятно, готовит новую масштабную мобилизацию и одновременно ограничивает доступ к социальным сетям, чтобы уменьшить риск внутренних протестов.

Он также предположил, что Москва может рассматривать сценарии дальнейшей агрессии против стран Балтии, отметив, что в случае нападения на регион НАТО будет вынуждено реагировать.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии ERR заявил, что Украина с начала полномасштабной войны неоднократно предупреждала о потенциальных угрозах не только для себя, но и для стран Балтии.

Отметим, что Эстония, Латвия и Литва граничат на востоке с Россией и на юго-востоке с Беларусью. Россия также имеет непосредственную границу с Литвой и Польшей через Калининградскую область. Между тем общая протяженность границы между Эстонией и Россией составляет около 330 – 338 километров.

В то же время Тсахкна подчеркнул, что такие публичные заявления затрудняют дипломатическое взаимодействие, а также отрицает их соответствие имеющимся разведывательным оценкам, отметив, что нет признаков подготовки России к нападению на НАТО.

По его мнению, Россия сейчас не находится в военной позиции, которая позволяла бы ей открывать новые фронты, в частности из-за ситуации на войне против Украины и экономических трудностей.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал вынесение таких тем в публичное пространство, считая, что это может подпитывать российскую пропаганду и создавать нежелательные интерпретации.

"В сторону Европы будто угрожают пальцем. Мол, смотрите, если мы как-то окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или в основном страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что "мы – сторона, победившая, мы атакуем, а вы отступаете и проигрываете,

– сказал политик.

Со своей стороны лидер консервативной партии Мартин Хельме заявил, что в высказываниях Владимира Зеленского нет новых идей.

В то же время он считает, что часть эстонской политической среды сама сформировала подобный нарратив об угрозе со стороны России, используя его для внутренней политики.

По его мнению, такие заявления могут создавать атмосферу страха, которая влияет на общество и используется для оправдания политических решений, в частности по увеличению расходов или дискредитации оппозиции.

При этом все политики убеждают, что НАТО должно оставаться единым и готовым к реагированию в случае эскалации.

