Франция также готовится направить свои войска в случае нападения России на Альянс. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж заметил 24 Каналу, что сейчас европейские страны применяют новые подходы.

"Это дело времени. Не просто старого протокола – 10 – 40 тысяч. Уже другая модель действий. Они по-другому оценивают угрозу России и скорость применения своих сил и средств", – подчеркнул он.

Кроме того, старые протоколы не учитывают новых членов НАТО. В частности, Финляндию, где мощное войско. Там также готовы противостоять россиянам.

Интересно, что снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец международного легиона Мэтью Сэмпсон объяснил, как для России завершится нападение на НАТО. По его мнению, россияне не способны провести крупную операцию по вторжению в страны Балтии. Потому что местные будут бороться за свою землю, а США могут вести боевые действия во всем мире одновременно.

Как Россия может действовать относительно НАТО?

Николай Маломуж объяснил, что для того, чтобы перекрыть 1 250 километров войсками, России нужна миллионная армия. У страны-агрессора нет таких возможностей. Европа постепенно подтягивает ресурсы, объявляет готовность к мобилизации. Россияне этого сделать не могут. Они способны лишь на какие-то провокации тактических уровней относительно стран НАТО.

А где они возьмут на Европу? Примерно 5 – 10 тысяч для каких-то провокаций, мер привлекут. Чтобы начать масштабную войну, нужно минимум полмиллиона. А и даже миллион, если говорить о факторах глобального характера, включая новых участников, Финляндию. Это очень сложная модель,

– отметил генерал армии.

Владимир Путин проиграет. Потому что Украина будет осуществлять не только оборонительную, а стратегическую наступательную операцию по всему фронту. Европейцы будут вести оборону и поражать врага с разных сторон.

Возможно ли нападение России на страны Альянса?