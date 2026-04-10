Об этом президент Украины сообщил в интервью The Rest Is Politics.
Почему ЕС нуждается в помощи?
Владимир Зеленский рассказал, что ответственность за безопасность Европы может лечь только на Евросоюз, если США действительно рассматривают выход из НАТО.
Но не в его нынешнем виде. Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны,
– сказал украинский лидер.
Сильными странами Европы Зеленский назвал Великобританию, Украину, Турцию и Норвегию. Армии как минимум трех этих стран, по его словам, вместе сильнее российской.
Зеленский считает, что силы Европы не сравнятся с силами России именно без украинского и турецкого войск. В то же время с этими государствами ЕС получит возможность контролировать моря, защищать воздушное пространство и иметь самые большие сухопутные войска.
Президент Зеленский отметил, что речь идет не о наступлении, а об обороне и сохранении независимости Европы. Ведь, по его словам, Россия планирует увеличить армию до 2,5 миллиона военных до 2030 года.
Впрочем, он отметил, что опасения за экономику должны быть на втором месте, а первым приоритетом – безопасность.
Почему США могут выйти из НАТО?
США были недовольны европейскими партнерами, которые не поддержали их в конфликте с Ираном. Из-за этого госсекретарь Марко Рубио анонсировал, что Вашингтон пересмотрит свое участие в НАТО, если его интересы не будут учитывать.
Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что такие заявления американского лидера нужны, чтобы отвлечь внимание граждан США от вопросов, что действительно их волнуют. Эксперт считает, что подобные заявления будут звучать и в дальнейшем.