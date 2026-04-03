Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что присутствие в Европе позволяет Америке вести геополитическую войну вдали от своих территорий.
Почему США не могут отказаться от НАТО?
Важно! Трамп заявил, что вопрос выхода США из НАТО для него решен окончательно, и он никогда не находился под влиянием Альянса. Его риторика обострилась после того, как союзники отказались участвовать в возможных военных действий США и Израиля против Ирана.
"Трампа не стоит недооценивать с точки зрения неправильных шагов. Это история шантажа, нагнетания – и она не будет иметь продолжения. Жаль, что в эту риторику включился Марко Рубио, но, судя по всему у него просто нет выбора", – сказал Рейтерович.
По мнению эксперта, это прежде всего попытка заставить европейцев идти на уступки. Реального намерения выйти из Альянса нет, потому что единолично это сделать юридически невозможно.
К тому же с прагматической точки зрения присутствие американских войск и ракет в Европе выгодно самим США, ведь обороняться на чужой территории всегда лучше чем на собственной. Именно этот принцип был одним из ключевых мотивов создания НАТО.
Для США членство в НАТО – это перенос гипотетической будущей войны на чужую территорию. Американцы на собственном материке фактически не воевали со времен Гражданской войны. Перл-Харбор – исключение, но это тоже далеко от материковых Штатов. Поэтому держать армию в Европе – это не альтруизм, это стратегический интерес,
– объяснил Рейтерович.
Политолог убежден, что Трамп прекрасно понимает стратегическую ценность, и не откажется от этой опции. Показательным стал пример реакции американского общества на слухи о дронах над Калифорнией, которые вызвали настоящую панику.
Поэтому заявления Трампа – это лишь попытка отвлечь внимание американцев от тем, которые на самом деле волнуют людей. И по мнению эксперта, таких заявлений будет еще много.
Что известно о реакции союзников на заявления Трампа?
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет переговоры с Трампом. О визите сообщили в НАТО и в Белом доме.
- В Альянсе отметили, что поездка была запланирована заранее и не является ответом на последние заявления американского президента. В то же время встреча состоится на фоне роста напряжения между США и союзниками.
- Премьер Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно ухудшения отношений между странами западного блока, и отметил, что это выглядит как реализация "мечты Путина".