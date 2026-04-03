Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что присутствие в Европе позволяет Америке вести геополитическую войну вдали от своих территорий.

Почему США не могут отказаться от НАТО?

Важно! Трамп заявил, что вопрос выхода США из НАТО для него решен окончательно, и он никогда не находился под влиянием Альянса. Его риторика обострилась после того, как союзники отказались участвовать в возможных военных действий США и Израиля против Ирана.

"Трампа не стоит недооценивать с точки зрения неправильных шагов. Это история шантажа, нагнетания – и она не будет иметь продолжения. Жаль, что в эту риторику включился Марко Рубио, но, судя по всему у него просто нет выбора", – сказал Рейтерович.

По мнению эксперта, это прежде всего попытка заставить европейцев идти на уступки. Реального намерения выйти из Альянса нет, потому что единолично это сделать юридически невозможно.

К тому же с прагматической точки зрения присутствие американских войск и ракет в Европе выгодно самим США, ведь обороняться на чужой территории всегда лучше чем на собственной. Именно этот принцип был одним из ключевых мотивов создания НАТО.

Для США членство в НАТО – это перенос гипотетической будущей войны на чужую территорию. Американцы на собственном материке фактически не воевали со времен Гражданской войны. Перл-Харбор – исключение, но это тоже далеко от материковых Штатов. Поэтому держать армию в Европе – это не альтруизм, это стратегический интерес,

– объяснил Рейтерович.

Политолог убежден, что Трамп прекрасно понимает стратегическую ценность, и не откажется от этой опции. Показательным стал пример реакции американского общества на слухи о дронах над Калифорнией, которые вызвали настоящую панику.

Поэтому заявления Трампа – это лишь попытка отвлечь внимание американцев от тем, которые на самом деле волнуют людей. И по мнению эксперта, таких заявлений будет еще много.

