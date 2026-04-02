Об этом Дональд Туск написал в соцсети X.
Как Туск прокомментировал ситуацию вокруг Украины?
Дональд Туск обеспокоен тем, как портятся отношения между страны внутри западного блока. Он отметил, что это больше похоже на воплощение мечтаний Путина.
Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева – все это похоже на план мечты Путина,
– написал Туск.
Комментируя недавние заявления Трампа политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский отметил 24 Каналу, что президент США сегодня пытается надавить на европейских партнеров по НАТО, чтобы те присоединились к поддержке боевых действий против Ирана.
Трамп угрожает выйти из НАТО
Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО Все из-за отказа ряда союзников поддержать военную операцию США против Ирана.
После этого Вашингтон начал активнее требовать от партнеров большего участия в обеспечении безопасности стратегических маршрутов, в частности Ормузского пролива. Кроме того, Трамп начал шантажировать Европу прекращением предоставления помощи для Украины.
На этом фоне страны Альянса даже выступили с совместным заявлением о готовности содействовать безопасному судоходству, что частично сняло напряжение, но не решило проблему полностью.