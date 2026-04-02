На это в эфире 24 Канала, комментируя недавние заявления Трампа, обратил внимание политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, высказав мнение, что операция США в Иране еще будет продолжаться, но слишком долгой она быть не сможет.

У Трампа осталось мало времени, поэтому он давит

По убеждению политолога, такие военные операции, как вот та, что осуществляют в Иране с 28 февраля США, ограничены сроком и должны длиться не более 90 дней. По его словам, чтобы продолжать ее дальше, понадобится соответствующее решение Конгресса.

Простого решения, что делать, уже нет. Очень сильно Соединенные Штаты ввязываться не хотят, Трамп против того,

– озвучил Шеренговский.

Президент США сегодня пытается надавить на европейских партнеров по НАТО, чтобы те присоединились к поддержке боевых действий против Ирана, открытие Ормузского пролива, через который проходят суда с нефтью, удобрениями. Он отметил, что его блокирование – не американская проблема и этим должны заниматься другие.

На что надеялся Трамп в Иране и как теперь будет действовать?

По мнению политолога, США вполне удовлетворяет ситуация, когда иранский вопрос до конца не решен, как, например, этого хочет Израиль. В начале военной кампании в Тегеране Трамп заявлял, что если правительство Ирана будет готово говорить, то и США тоже.

Трамп хочет оставить за собой возможность достичь победной сделки, которую он мог бы "продать" своим избирателям. С другой стороны – иметь возможность в случае чего обстреливать Иран, вмешиваться в его дела, что не устраивает Тегеран. Тот вроде бы готов садиться за стол переговоров, но хочет гарантий от США,

– пояснил Шеренговский.

Он прогнозирует, что до достижения 90 дней военной операции Вашингтон будет давить, ведь настроения американского населения неоднозначны. Все больше среди них, в том числе и республиканцев, кто против затяжной военной кампании.

По словам Шеренговского, Трамп вероятно надеялся, что ситуация будет такой, как с Венесуэлой, когда американские военные быстро вывезли главу государства (Мадуро), политический режим посыпался и внутри страны нашлись люди, которые были готовы сотрудничать с США.

Так в случае с Ираном не произошло. Израиль и США постепенно уничтожали иранскую верхушку, вместо этого к власти пришли довольно радикальные силы. Это привело к тому, что Трамп сейчас хочет избежать втягивания в долговременную войну, ведь это он точно не сможет "продать" американскому электорату.

Какие еще заявления сделал Трамп?