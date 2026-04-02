Риторика американского лидера свидетельствует о резком обострении конфликта и готовности к его силовому завершению. Громкие заявления он сделал во время трансляции Белого Дома.

Смотрите также Трамп планирует объявить победу в войне против Ирана, – Politico

Война с Ираном может завершиться через несколько недель: что сказал Трамп?

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации сделал серию резонансных заявлений о войне с Ираном, которая длится с конца февраля 2026 года. По его словам, Соединенные Штаты уже достигли ключевых целей операции, однако в ближайшие недели планируют нанести еще ряд мощных ударов.

Если бы я вовремя не нанес удар по Ирану, Израиля уже не существовало бы. Я сделал то, на что не был готов ни один другой президент. В течение ближайших 2 – 3 недель мы будем наносить по ним чрезвычайно мощные удары. Мы вернем их в каменный век – туда, где им и место,

– заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США "имеют все карты", тогда как Иран, по его словам, находится в критически ослабленном состоянии.

Трамп заявил, что Иран отказывался от дипломатических договоренностей, что и стало причиной начала военной операции. По словам американского лидера, сейчас иранская военная инфраструктура понесла сокрушительные потери:

уничтожены ракетные программы;

ликвидированы ключевые военные и политические лидеры;

серьезно повреждены флот и военно-воздушные силы;

практически уничтожена система противовоздушной обороны.

Он также пригрозил полным уничтожением нового руководства страны в случае отказа от переговоров.

Трамп отметил, что США находятся "очень близко" к завершению операции, однако окончательные сроки зависят от действий Тегерана. В то же время он признал, что для окончательной победы необходимо нанести еще несколько ударов.

По оценкам Вашингтона, военная кампания уже существенно изменила баланс сил в регионе.

Что будет с Ормузским проливом?

Отдельное внимание Трамп уделил ситуации вокруг Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом транспортировки нефти. Президент призвал союзников самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства.

США не нуждаются в Ормузском проливе, им должны заниматься те, кто использует его для транспортировки нефти. Идите к проливу и просто заберите его. Защищайте его. Пользуйтесь им для себя,

– сказал он.

Также он отметил, что страны, которые страдают от роста цен на энергоносители, должны покупать нефть в США.

Он также заявил, что Америка больше не зависит от энергоресурсов Ближнего Востока, а армия находится там только, чтобы помочь союзникам.

Что известно о войне США против Ирана?