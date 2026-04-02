Риторика американского лидера свидетельствует о резком обострении конфликта и готовности к его силовому завершению. Громкие заявления он сделал во время трансляции Белого Дома.
Война с Ираном может завершиться через несколько недель: что сказал Трамп?
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации сделал серию резонансных заявлений о войне с Ираном, которая длится с конца февраля 2026 года. По его словам, Соединенные Штаты уже достигли ключевых целей операции, однако в ближайшие недели планируют нанести еще ряд мощных ударов.
Если бы я вовремя не нанес удар по Ирану, Израиля уже не существовало бы. Я сделал то, на что не был готов ни один другой президент. В течение ближайших 2 – 3 недель мы будем наносить по ним чрезвычайно мощные удары. Мы вернем их в каменный век – туда, где им и место,
– заявил Трамп.
Он подчеркнул, что США "имеют все карты", тогда как Иран, по его словам, находится в критически ослабленном состоянии.
Трамп заявил, что Иран отказывался от дипломатических договоренностей, что и стало причиной начала военной операции. По словам американского лидера, сейчас иранская военная инфраструктура понесла сокрушительные потери:
- уничтожены ракетные программы;
- ликвидированы ключевые военные и политические лидеры;
- серьезно повреждены флот и военно-воздушные силы;
- практически уничтожена система противовоздушной обороны.
Он также пригрозил полным уничтожением нового руководства страны в случае отказа от переговоров.
Трамп отметил, что США находятся "очень близко" к завершению операции, однако окончательные сроки зависят от действий Тегерана. В то же время он признал, что для окончательной победы необходимо нанести еще несколько ударов.
По оценкам Вашингтона, военная кампания уже существенно изменила баланс сил в регионе.
Что будет с Ормузским проливом?
Отдельное внимание Трамп уделил ситуации вокруг Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом транспортировки нефти. Президент призвал союзников самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства.
США не нуждаются в Ормузском проливе, им должны заниматься те, кто использует его для транспортировки нефти. Идите к проливу и просто заберите его. Защищайте его. Пользуйтесь им для себя,
– сказал он.
Также он отметил, что страны, которые страдают от роста цен на энергоносители, должны покупать нефть в США.
Он также заявил, что Америка больше не зависит от энергоресурсов Ближнего Востока, а армия находится там только, чтобы помочь союзникам.
Что известно о войне США против Ирана?
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года с масштабной кампании ударов по военной инфраструктуре. В течение первых часов были нанесены сотни атак по ракетным установкам, базах и системах ПВО.
В ответ Иран осуществил массированные удары по военным базам США и Израиля в регионе, а также перекрыл Ормузский пролив, что вызвало резкий рост мировых цен на нефть.
По состоянию на начало апреля боевые действия продолжаются, однако Вашингтон заявляет о существенном ослаблении Ирана и близости к завершению кампании.