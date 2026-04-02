Также Трамп заявил, что сейчас США изменили подход и больше не передают оружие бесплатно. Об этом сообщил во время трансляции Белого Дома.

Какое заявление сделал Трамп?

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации резко высказался относительно масштабной помощи Украине, которую предоставляла предыдущая администрация Джо Байдена.

По его словам, США потратили сотни миллиардов долларов, не получив никакой выгоды для собственных национальных интересов.

Мы тратим миллиарды. Знаете, нам не надо было лезть в Украину. Украина – за тысячи миль отсюда, через океан. Мы им помогли. У нас был президент – просто дурак: отдал им 350 миллиардов долларов, ничего не получив взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что считает такие расходы необоснованными и такими, что не принесли пользы Соединенным Штатам.

Трамп подчеркнул, что нынешняя политика его администрации существенно отличается от предыдущей. По его словам, США больше не передают вооружение бесплатно.

"Мы теперь производим боеприпасы по всей стране, потому что они нам нужны... Он так много отдал Украине и ничего за это не получил. А я продаю им боеприпасы. За это платит Евросоюз", – подчеркнул президент США.

Кроме этого, Трамп заявил, что предыдущие масштабные поставки вооружения привели к истощению американских запасов. Именно поэтому, по его словам, сейчас в стране активно наращивают производство боеприпасов.

Почему Трамп заговорил об этом именно сейчас и как он шантажирует Европу?