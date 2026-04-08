Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью для "РБК-Украина".

Как Россия готовится к противостоянию с НАТО?

Павел Палиса отметил, что западные партнеры действительно имеют разведывательные данные о возможных планах России по конфликту с западными странами.

По его словам, фиксируется и развертывание наступательного вооружения ближе к западным границам России, в частности в Беларуси, где на вооружении одного из подразделений находится баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Развертывает ли Россия инфраструктуру, которая даст возможность проводить массированные комплексные авиационно-дронные удары по целям на Западе? У нас есть сведения о развертывании специальных ретрансляторов, которые дают возможность управлять "Шахедами" в режиме реального времени,

– добавил заместитель руководителя ОП.

Кроме этого, Россия готовила инфраструктуру для запуска беспилотников на территории Беларуси.

Также Палиса обратил внимание на масштабные стратегические учения России в прошлом году, во время которых отрабатывался сценарий конфликта между двумя блоками с практическими действиями на местности.

Конечно, это можно считать как элемент запугивания и пропаганды. Однако в таких случаях, во время подобных учений всегда отрабатываются те элементы, которые в первую очередь необходимы для реальных действий на месте,

– подытожил Павел Палиса.

В то же время чиновник отметил, что вероятность такого противостояния зависит от многих факторов, в частности от имеющихся ресурсов России и хода войны против Украины.

По его словам, в случае сохранения нынешней ситуации и при условии единства западных партнеров и их готовности выполнять коллективные обязательства, вероятность открытия нового фронта выглядит низкой.

Интересно! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Россия не имеет ресурсов для широкомасштабной войны против НАТО. В то же время, он отметил, что Москва продолжит организовывать провокации, информационные атаки и военные маневры на границах, чтобы держать страны-члены НАТО в напряжении и демонстрировать силу. К примеру, ранее Польша уже обнаружила группы, причастные к подготовке таких диверсий.

Может ли Россия атаковать страны Балтии?