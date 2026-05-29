Военная помощь поступит от Швеции. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Когда Украина сможет получить шведские истребители и ракеты?

Украина в ближайшие месяцы ожидает усиления своих Воздушных сил за счет новых истребителей Gripen. По предварительным данным, первая партия самолетов должна поступить в течение примерно 10 месяцев вместе с современными ракетами "воздух-воздух" большой дальности Meteor.

Это вооружение может существенно изменить баланс в воздухе, в частности в противодействии российским самолетам, которые применяют управляемые авиабомбы (КАБы). Сейчас именно КАБы остаются одним из самых больших вызовов для Сил обороны Украины. Российская тактическая авиация, в частности истребители Су-34 и Су-35, сбрасывает авиабомбы, находясь вне зоны поражения украинской ПВО и авиации, что затрудняет их уничтожение.

Ожидается, что ситуацию может изменить появление ракет Meteor, которые оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Стоит отметить, что Meteor – это дальнобойная ракета класса "воздух – воздух", которую производит европейский оборонный концерн MBDA. Она предназначена для поражения воздушных целей на значительных дистанциях и относится к самым современным образцам своего класса.

Ракета имеет дальность поражения более 100 километров, а максимальный показатель может достигать около 200 километров. Ее скорость составляет примерно 4,6 тысячи километров в час, что позволяет эффективно перехватывать быстрые воздушные цели.

Meteor оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Благодаря этому она сохраняет высокую скорость в течение всего полета и демонстрирует эффективность при поражении целей на большом расстоянии.

Напомним, 28 мая 2026 года во время подписания декларации по расширению оборонного сотрудничества со Швецией Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит истребители Gripen в комплекте с определенным вооружением, в частности дальнобойными ракетами Meteor.

Отметим, что военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что такое партнерство будет иметь негативные последствия для Кремля. Усиление украинской противовоздушной обороны поможет повысить процент успешного сбивания вражеских целей в небе над Украиной.