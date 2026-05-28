Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время подписания декларации об углублении оборонного сотрудничества со Швецией, которая состоялась на авиабазе в Уппсале 28 мая, передает 24 Канал.

Смотрите также Первые Gripen в Украину могут прибыть уже в этом году, – Зеленский

Какое вооружение прибудет в Украину вместе с Gripen?

По словам Зеленского, речь идет не просто о поставках самолетов, а о получении истребителей, которые оснащены современными системами вооружения, в частности ракетами Meteor. Отмечается, что дальность поражения этого вооружения – более 200 километров.

И мы благодарны за то, что мы получаем самолеты с вооружением, не просто самолеты, а эти истребители Gripen с конкретным вооружением, особенно с ракетами Meteor и т.д., которые могут наносить поражения,

– уточнил Зеленский.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Президент подчеркнул, что эти самолеты совместно с ракетами могут существенно усилить способности Украины в воздушном пространстве и эффективнее противодействовать российской авиации, ограничивая массированное использование ею КАБов.

Он также добавил, что часть информации о других возможностях военной помощи не может публично разглашать из соображений безопасности.

Когда Украина получит истребители Gripen?

В рамках подписания документа об углубленном оборонном сотрудничестве, Швеция передаст Киеву не менее 16 истребителей типа JAS 39 Gripen. Тогда как на первом этапе предполагается передача 20 новых самолетов.

Первые Gripen могут прибыть в Украину уже в декабре – январе. Однако украинские летчики уже сейчас начинают тренировочные миссии.