Главный редактор издания Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что ситуация вокруг ракет к ЗРК Patriot обострилась из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Страны Персидского залива активно используют этот ЗРК, чтобы сбивать иранскую баллистику. Это углубило дефицит, что напрямую влияет на поставки противоракет в Украину. И это серьезная проблема.

Почему не хватает ракет к Patriot?

По словам Каткова, до военной операции в Иране все произведенные ракеты к ЗРК Patriot фактически распределялись между Соединенными Штатами и Украиной. При этом США поставили на паузу все экспортные обязательства. К примеру, Швейцария в 2021 году заказала 5 батарей Patriot. И до сих пор неизвестно, когда их получит.

Швейцарское правительство готовится к тому, что эти системы уже будут дороже. Хотя они и заплатили аванс. Такова закупка американского вооружения. Я хотел бы увидеть страну, которая попытается накладывать на США санкции за невыполнение международного договора. Штаты могут просто сказать, что Patriot пока не будет, а ракеты могут подорожать,

– заметил Катков.

Однако "корень" дефицита заключается в компании Lockheed Martin, которая за 2025 год произвела лишь 620 ракет PAC-3 MSE к Patriot. И это еще и была перевыработка, ведь сначала планировали 600 единиц. При этом Россия, по данным ГУР, производит 60 "Искандеров" в месяц и еще 10 аэробаллистических "Кинжалов".

То есть США производят в месяц меньше противобаллистических средств, чем производит РФ баллистических ракет. Учтем, что между Ираном, Россией и КНДР фактически свободный оборот ракетных технологий и готовой продукции. Почему же нет такого свободного оборота и передачи готовой продукции и технологии между странами западного мира?

– подчеркнул Катков.

Обратите внимание! Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что украинские производители вместе с европейскими партнерами работают над альтернативой ракетам PAC-3 к Patriot.

При этом расход ракет к Patriot, чтобы сбить баллистическую ракету, составляет не 1 к 1. Нужно запустить не менее 2 такие противоракеты.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что возникли проблемы с поставками ракет к ЗРК Patriot в Украину из-за войны в Иране. Он направил соответствующее письмо в Конгресс и президенту США. Там он аргументировал, как достаточное количество различного вооружения положительно повлияет на сроки завершения войны.