Об этом 28 мая президент Украины сообщил после подписания декларации об углублении сотрудничества со Швецией.

На чем акцентировал Зеленский в письме к Трампу?

Владимир Зеленский рассказал, что в письме к американскому лидеру и Конгрессу США он написал о необходимости поставки Украине ракет и самих систем Patriot. В частности, он объяснил как достаточное количество вооружения может повлиять на завершение войны.

Сейчас Зеленский надеется на ответ американской стороны. Параллельно, по его словам, продолжается работа с европейскими партнерами.

Считаю, что Европе надо иметь здесь, иметь дома, на своем континенте все возможности защиты. Нам нужна своя европейская антибалистика в достаточном количестве и в достаточной силе. Мы будем над этим работать, в частности, в формате NB-8 (Nordic-Baltic Eight – 24 Канал),

– отметил Зеленский.

К тому же украинский лидер надеется, что Украина все же получит лицензии на производство ракет PAC-3 для Patriot. По словам Зеленского, это нужно для того, чтобы помочь другим странам, которые могут столкнуться с угрозой.

Украина не получила лицензий на производство PAC-3. Я считаю, что мы можем получить его в будущем или же мы можем построить собственную систему,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что о лицензии также написал в письме и считает, что США "должны действовать быстрее".

Напомним, что Владимир Зеленский на днях направил президенту США письмо о критической нехватке систем противоракетной обороны в Украине. В частности, нынешние объемы программы PURL уже не соответствуют уровню угроз, с которыми сталкивается страна.

Военная помощь: последние новости

28 мая во время визита украинского президента в Швецию стало известно, что Украина получит 16 истребителей Gripen. Соответствующих договоренностей стороны достигли еще в конце 2025 года. Первые самолеты могут прибыть в течение ближайших 10 месяцев, надеется Зеленский.

Более того, президент утверждает, что истребители будут оснащены современным вооружением. Речь идет и о ракетах Meteor, дальность поражения которых превышает 200 километров.

Зеленский отмечает, что авиация с ракетами поможет Украине эффективнее противодействовать врагу в воздухе.