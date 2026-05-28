Про це 28 травня президент України повідомив після підписання декларації про поглиблення співпраці зі Швецією.

На чому наголосив Зеленський у листі до Трампа?

Володимир Зеленський розповів, що у листі до американського лідера та Конгресу США він написав про потребу постачання Україні ракет та самих систем Patriot. Зокрема, він пояснив як достатня кількість озброєння може повпливати на завершення війни.

Наразі Зеленський сподівається на відповідь американської сторони. Паралельно, за його словами, триває робота із європейськими партнерами.

Вважаю, що Європі треба мати тут, мати вдома, на своєму континенті всі можливості захисту. Нам потрібна своя європейська антибалістика в достатній кількості та в достатній силі. Ми будемо над цим працювати, зокрема, у форматі NB-8 (Nordic-Baltic Eight – 24 Канал),

– зауважив Зеленський.

До того ж український лідер сподівається, що Україна все ж отримає ліцензії на виробництво ракет PAC-3 для Patriot. За словами Зеленського, це потрібно для того, щоб допомогти іншим країнам, які можуть зіткнутись із загрозою.

Україна не отримала ліцензій на виробництво PAC-3. Я вважаю, що ми можемо отримати його в майбутньому або ж ми можемо побудувати власну систему,

– заявив президент.

Зеленський додав, що про ліцензію також написав у листі та вважає, що США "мають діяти швидше".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський днями надіслав президенту США лист про критичну нестачу систем протиракетної оборони в Україні. Зокрема, нинішні обсяги програми PURL вже не відповідають рівню загроз, з якими стикається країна.

28 травня під час візиту українського президента до Швеції стало відомо, що Україна отримає 16 винищувачів Gripen. Відповідних домовленостей сторони досягнули ще наприкінці 2025 року. Перші літаки можуть прибути впродовж найближчих 10 місяців, сподівається Зеленський.

Ба більше, президент стверджує, що винищувачі будуть оснащені сучасним озброєнням. Йдеться й про ракети Meteor, дальність ураження яких перевищує 200 кілометрів.

Зеленський зазначає, що авіація з ракетами допоможе Україні ефективніше протидіяти ворогу в повітрі.