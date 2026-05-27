Документ опублікував у соцмережі X американський журналіст Барак Равід.

До теми Зеленський назвав пріоритет номер один у співпраці з партнерами

Що було у листі Зеленського до Трампа?

З документа стало відомо, що лист був написаний 26 травня. Володимир Зеленський пов'язав свій лист із Днем пам'яті у США, який відзначали 25 травня та коли вшановують пам'ять американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.

Український лідер нагадав, що напередодні, а саме в ніч на 24 травня, Росія здійснила особливо жорстоку масовану атаку проти України.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Росія використала 54 крилаті та 30 балістичних ракет, 3 гіперзвукові ракети "Циркон" та 2 балістичні ракети повітряного базування "Кинджал". Росіяни також запустили балістичні ракети середньої дальності "Орешник" – одна вразила Київську область, а інша, як повідомляється, впала на тимчасово окуповану територію Донецької області України,

– йдеться у листі.

Крім того, як пише Зеленський, проти України було застосовано близько 600 ударних безпілотників, багато з яких були "Шахедами".

Терміновий лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа та Конгресу США / Фото з акаунту Барака Равіда у соцмережі Х

Український лідер подякував американцям за допомогу, яку ті надали нашій державі за час повномасштабної війни: ракети ATACMS, бойові машини Bradley, а також навчання на літаках типу F-16. Водночас Зеленський наголосив, що зараз Patriot – це справді найважливіший рятівник для України з усієї зброї.

"Путін вже програв в історичному плані. Зараз, на п'ятому році цієї війни, Росія не змогла перемогти країну, яку підтримує демократичний світ – країну без західних військ на місцях, але з сильною західною підтримкою, яка допомагає нам захищатися. Ця реальність вже зруйнувала глобальні амбіції Москви", – йдеться у листі.

Також Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор Володимир Путін також втратив Чорне море, а Україна створила індустрію безпілотників, яка зараз випереджає російську.

Єдиний виклик, який залишається надзвичайно складним для нас – і той, який Європа не може вирішити самостійно на цьому етапі – це загроза російських балістичних ракет. Їх можна перехопити. З Patriot. З вашою допомогою,

– зазначено у листі.