Украина пока не имеет таких систем, поскольку США их не передавали. Военный эксперт и соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь объяснил в разговоре с 24 Каналом особенности систем ПВО и ПРО.

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В чем разница между противоракетной и противовоздушной обороной

По словам военного эксперта, Соединенные Штаты никогда не передавали Украине системы противоракетной обороны. У нас есть только системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot, которые имеют модификации, доведены до определенного функционала противоракетной обороны.

Израиль, например, имеет собственные противоракетные системы Arrow-3. Они используются в большом количестве, поэтому уже возникает вопрос об исчерпании их запасов. При этом, Иерусалим не может полностью остановить все удары.

Противоракетная оборона – Arrow 3, THAAD или Aegis – предназначена для перехвата ракет большой дальности, в частности тех, которые могут достигать целей на расстоянии более 2000 километров. Например, "Орешник", "Искандер", "Кинжал".

Перехват таких ракет обычно происходит в верхних слоях атмосферы или даже в космосе – на высоте около 150 – 200 километров.

В такой ситуации обломки не падают на территорию страны, на которую осуществляется атака,

– объяснил военный эксперт.

В отличие от этого, противовоздушная оборона, например система Patriot в Украине, способна сбивать баллистические ракеты, но обломки часто падают на территорию, находящуюся под атакой.

Именно поэтому Израиль не нуждается в системах типа Patriot. Ему необходимы именно системы противоракетной обороны,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Вероятно, говорится о THAAD или Aegis, которые США могут поставлять Израилю. Для Украины это ничего не меняет, ведь, Соединенные Штаты до сих пор не передали нашему государству ни одной системы противоракетной обороны.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к G7 с призывом предоставить Украине ПВО. Он назвал это вопросом жизни и смерти.