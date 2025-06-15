Во время брифинга с журналистами Владимир Зеленский разъяснил ситуацию с передачей Израилем ЗРК Patriot. Президент подчеркнул, что была договоренность о том, что Тель-Авив предоставит свои старые системы Patriot, США их восстановят, а затем передадут Киеву. В результате, только одна израильская система была отправлена на восстановление, и до сих пор оттуда не вернулась, передает 24 Канал.

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Израиль не хочет портить отношения с Россией

Известно, что после слов посла Украины Михаэля Бродского Россия начала требовать у Израиля объяснений. Тогда израильский МИД подчеркнул, что передачи ЗРК Patriot Украине на самом деле не было.

Издание Forbes считает, что Тель-Авив прибегнул к опровержению заявления украинского посла, чтобы не портить отношения с Москвой. Страна не хочет публичного признания своей помощи украинской ПВО, чтобы не провоцировать Россию.

Израиль традиционно избегал споров с Москвой, с которой имел соглашение о "разграничении" в Сирии, что позволяло ему свободно наносить удары по проиранским силам. Именно поэтому Израиль даже отказал США в просьбе передать Украине старые ракеты Hawk.

Хотя израильские "петриоты" так и не добрались до Украины, вполне, возможно, что наша страна уже получила от Тель-Авива ракеты для этих систем.

В заявлении МИД Израиля говорится о том, что тот не передал Украине системы Patriot, впрочем, ничего не говорится о ракетах к ним.

Таким образом, Израиль формально может говорить, что предоставил "патроны", но не "ружье".

Израиль может тихо избавляться от Patriot. Показательно, что он не использовал ни одного Patriot во время иранских атак в апреле и октябре 2024 года, а также после 13 июня.

Это неудивительно, ведь системы Arrow и David's Sling значительно эффективнее против баллистических ракет, чем устаревшие Patriot PAC-2.