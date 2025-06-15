Під час брифінгу з журналістами Володимир Зеленський роз'яснив ситуацію з передачею Ізраїлем ЗРК Patriot. Президент наголосив, що була домовленість про те, що Тель-Авів надасть свої старі системи Patriot, США їх відновлять, а потім передадуть Києву. В результаті, лише одна ізраїльська система була відправлена на відновлення, і досі звідти не повернулася, передає 24 Канал.

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Ізраїль не хоче псувати відносини з Росією

Відомо, що після слів посла України Міхаеля Бродського Росія почала вимагати в Ізраїля пояснень. Тоді ізраїльське МЗС наголосило, що передачі ЗРК Patriot Україні насправді не було.

Видання Forbes вважає, що Тель-Авів вдався до спростування заяви українського посла, аби не псувати стосунки з Москвою. Країна не хоче публічного визнання своєї допомоги українській ППО, щоб не провокувати Росію.

Ізраїль традиційно уникав суперечок з Москвою, з якою мав угоду про "розмежування" в Сирії, що дозволяла йому вільно завдавати ударів по проіранських силах. Саме через це Ізраїль навіть відмовив США у проханні передати Україні старі ракети Hawk.

Хоча ізраїльські "петріоти" так і не дісталися до України, цілком, можливо, що наша країна вже отримала від Тель-Авіва ракети для цих систем.

У заяві МЗС Ізраїлю йдеться про те, що той не передав Україні системи Patriot, втім, нічого не мовиться про ракети до них.

Таким чином, Ізраїль формально може казати, що надав "набої», але не "рушницю".

Ізраїль може тихо позбуватися Patriot. Показово, що він не використав жодного Patriot під час іранських атак у квітні та жовтні 2024 року, а також після 13 червня.

Це не дивно, адже системи Arrow та David's Sling значно ефективніші проти балістичних ракет, ніж застарілі Patriot PAC-2.