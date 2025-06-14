Украина на самом деле не получала Patriot от Израиля напрямую. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге для журналистов (во время общения с журналистами), сообщает 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал информацию о передаче Украине Patriot от Израиля

По словам Зеленского, он имел договоренность с премьер-министром Израиля Нетаньяху о системах ПВО. Однако речь шла о Барак-8 – израильский аналог американских систем. Украина планировала купить такие.

Однако потом началось нападение ХАМАС на Израиль, и этот вопрос сошел с повестки дня.

Уже потом зашла речь о передаче Украине систем Patriot. Это старые системы, которые еще можно было привести в порядок.

Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать – мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра. Но в конце концов одна система была передана Израилем Соединенным Штатам Америки для восстановления. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать – мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра,

– говорит Зеленский.

Однако этот ЗРК так и не прибыла в Украину.

"Была бы у нас, я бы сказал – так, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила", – объяснил президент.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Израиля опровергли заявление о передаче систем Patriot Украине. Там отметили, что это неправда. Перед тем Россия обратилась к Израилю за разъяснениями относительно возможной военной помощи Украине.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял, что несмотря на распространенное мнение об отсутствии предоставления оружия со стороны Иерусалима Киеву страна оказывала военную помощь, в частности системы Patriot.