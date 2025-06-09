Такое заявление в интервью Маричке Довбенко в воскресенье, 8 июня, сделал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает 24 Канал.

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Что заявил посол о передаче Patriot

Посол Израиля в Украине опроверг заявления о том, что Израиль не оказывал военной помощи Киеву, отметив о передаче Patriot.

Системы Patriot, которые мы когда-то получили от США, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда,

– заявил он.

Михаэль Бродский рассказал, что всегда пытался вести открытый диалог со своими коллегами по Украине, хотя, по его словам, в Израиле его неоднократно критиковали за слишком большую симпатию к украинцам.

К слову, напомним, в мае NYT, ссылаясь на источники, сообщало, что одну систему Patriot, которая ранее находилась на вооружении Армии обороны Израиля, передадут к лету Украине после проведения модернизации в США.