Таку заяву в інтерв'ю Марічці Довбенко у неділю, 8 червня, зробив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає 24 Канал.

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Що заявив посол про передачу Patriot

Посол Ізраїлю в Україні спростував заяви про те, що Ізраїлю не надавав військової допомоги Києву, зазначивши про передачу Patriot.

Системи Patriot, які ми колись отримали від США, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда,

– заявив він.

Міхаель Бродський розповів, що завжди намагався вести відкритий діалог зі своїми колегами щодо України, хоча, за його словами, в Ізраїлі його неодноразово критикували за надто велику симпатію до українців.

До слова, нагадаємо, у травні NYT, посилаючись на джерела, повідомляло, що одну систему Patriot, яка раніше перебувала на озброєнні Армії оборони Ізраїлю, передадуть до літа Україні після проведення модернізації у США.