Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар відомства на запит видання Ynet.

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Чи отримували українці Patriot від Єрусалима

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відповіли на заяву України про те, що Київ отримав системи Patriot від Єрусалима.

Це неправда. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot,

– відповіли у відомстві.

У виданні додали, що Росія звернулася до Ізраїлю з вимогою надати роз’яснення щодо заяви Бродського про системи Patriot.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що попри поширену думку про відсутність надання зброї з боку Єрусалима Києву країна надавала військову допомогу, зокрема системи Patriot.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від США, тепер в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", – заявив він.