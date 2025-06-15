Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. США хотят вести "мирное урегулирование путем переговоров", что было бы хорошо для интересов обеих сторон.

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США могут прекратить помощь для Украины

Соединенные Штаты уже давно хотят, чтобы война Украины и России стала проблемой Европы, чтобы именно ЕС оказывал военную поддержку. Четкие послания об этом, по словам журналистов, звучали во время рассмотрения военного бюджета США на 2026 год.

Владимир Зеленский, узнав о планах США узнать о планах США сократить военную помощь Украине, выразил надежду, что такие сигналы не являются окончательными решениями.

С 2022 года США выделили для Украины около 74 миллиардов долларов. Партнеры предоставляли оборудование, такое как системы ПВО Patriot, ракеты ATACMS и HIMARS, дальнобойную артиллерию M777, танки, бронетехнику и кучу артиллерийских снарядов.

Большинство пакетов помощи Украина получила во времена президентства Джо Байдена. Но сейчас Киев рискует потерять самого могущественного и богатого партнера.

Теперь Украина может либо полагаться на помощь Европы, или покупать оружие американского производства за европейские деньги, или даже производить необходимое оружие на украинских заводах за счет европейских союзников.

К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и выполнить то, за что Украине нужно бороться. Менее радостно, но на практике Европа, кажется, лучше обещает, чем делает реальные шаги,

– пишет издание.

В марте Верховный представитель ЕС по внешним отношениям Кая Каллас предложила пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов евро на вооружение. Но, к сожалению, этот план был отклонен Венгрией, Словакией, Хорватией, Испанией и Италией.

Однако ЕС все же выделил 1 миллиард евро из Мирного фонда. Средства в него идут от российских активов. Украина может использовать эти средства, в частности, для производства оружия. Собственное вооружение сейчас удовлетворяет 50 процентов военных потребностей Украины. Более того, наша оборонная промышленность уже превосходит ЕС в производстве многих видов оружия.

Кроме того, некоторое украинское оборудование на самом деле лучше оружия из иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано к конкретным потребностям ВСУ. Так украинская система радиоэлектронной борьбы "Лимма" превосходит российские и западные технологии в глушении российских бомб.

Издание пишет, что Украина в целом имеет техническое совершенство и потенциал, чтобы создавать мощное оружие. Но также Украине необходимо будет закупать артиллерийские снаряды к пулям и запасные части. А самой насущной военно-политической проблемой из всех является нехватка людей в армии.