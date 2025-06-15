Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Newsmax.

Читайте также Могут и заменить: у США есть силы, что не позволят Трампу слить Украину

Что будет с военной помощью от США

Владимир Зеленский объяснил, что он не был заранее проинформирован о решении об уменьшении военной помощи.

Это очень серьезные сигналы. Они очень болезненные, потому что война – это не только оружие. Война – прежде всего это люди, а моральный дух – это самое главное,

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что слова министра обороны США "больнее пуль", ведь они бьют по моральному духу Украины.

По словам Владимира Зеленского, любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень – это глубоко несправедливо. Он отметил, что именно Россия является агрессором, развязала эту войну и не намерена ее прекращать.

В интервью Зеленский также сообщил, что планирует обсудить с Трампом вопрос продолжения военной поддержки Украины и предположил, что такой разговор может состояться во время саммита G7 в Канаде.

Напомним, на слушании в Палате представителей Конгресса США глава Минобороны Пит Гегсет заявил, что в 2026 году Соединенные Штаты намерены сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. По его словам, "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совсем иначе".