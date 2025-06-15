Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Newsmax.

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Що буде з військовою допомогою від США

Володимир Зеленський пояснив, що він не був заздалегідь поінформований про рішення щодо зменшення військової допомоги.

Це дуже серйозні сигнали. Вони дуже болючі, тому що війна – це не тільки зброя. Війна – передусім це люди, а моральний дух – це найголовніше,

– підкреслив президент.

Глава держави зазначив, що слова міністра оборони США "більш болючі за кулі", адже вони б'ють по моральному духу України.

За словами Володимира Зеленського, будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень – це глибоко несправедливо. Він наголосив, що саме Росія є агресором, розв'язала цю війну й не має наміру її припиняти.

В інтерв'ю Зеленський також повідомив, що планує обговорити з Трампом питання продовження військової підтримки України й припустив, що така розмова може відбутися під час саміту G7 у Канаді.

Нагадаємо, на слуханні в Палаті представників Конгресу США глава Міноборони Піт Гегсет заявив, що у 2026 році Сполучені Штати мають намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України. За його словами, "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт зовсім інакше".