Про це заявив глава Міноборони країни Піт Гегсет у вівторок на слуханні в Палаті представників Конгресу США, інформує AP, передає 24 Канал.

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Скорочення бюджету США для поставок озброєнь в Україну

Гегсет відповів на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну.

У бюджеті є скорочення на це,

– сказав він.

Очільник Міноборони США заявив, що "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт зовсім інакше".

Він додав, що "ми вважаємо, що мирна угода через переговори – найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі".

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До слова, речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що зараз надходження військової допомоги від США триває. І зараз Україна працює над можливістю купувати необхідне озброєння в американських партнерів.