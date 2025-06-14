По мнению члена Республиканской партии и общественного деятеля Бориса Пинкуса, которое он высказал 24 Каналу, в США есть политики, для которых принципиально важна поддержка Украины. Они готовы помочь Киеву несмотря на то, какую позицию по этому поводу имеет Дональд Трамп и его окружение.

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Трамп не хозяин

Пинкус отметил, что США не будут сливать Украину, потому что в Америке нет диктатуры, а Дональд Трамп не является ее хозяином.

Хозяином Соединенных Штатов является народ, который имеет своих представителей. Именно они принимают законы и заставляют президента их выполнять,

– подчеркнул общественный деятель.

В ближайшие дни, по его словам, должны быть рассмотрены законы о введения драконовских санкций против России.

Также известно, что до конца лета 2025 года исчерпывается военный бюджет для Украины, принятый еще при президентстве Джозефа Байдена. Однако в обеих палатах Конгресса готовят новый бюджет для Украины.

Вопреки позиции Трампа, как отметил республиканец, этот бюджет формируется, и от него это не будет зависеть. Если он не хочет управлять страной, его вместе с командой можно будет заменить.

Именно эти сенаторы творят политику США и не позволят Трампу слить Украину. Тогда нужно сливать и Америку, и вообще сдаться и сказать Путину: "Приходи, Вашингтон и Капитолий – твои и работают на тебя". Однако такое просто невозможно,

– уверен он.

В то же время Путину не выгодно, чтобы США соскочили, потому что сейчас Трамп – в команде России, он является единомышленником российского диктатора, а также, по мнению общественного деятеля, соучастником того, что происходит в Украине.

Сейчас, по его словам, ситуация в США накаляется. Гнев против Трампа внутри партии растет, ведь он не достиг практически никаких успехов. Республиканцы одобряют его борьбу с нелегальной миграцией, то, что он закрыл границу и хочет депортировать мигрантов.

Однако его усилия будут напрасными, если он будет сдавать ближайших друзей США – Украину или Израиль. Этого ему никто не простит,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Он добавил, что Америка живет благодаря тому, что умеет защищать национальные интересы и помогая странам, стремящимся к демократии. Поэтому диктаторство и волюнтаризм, которые демонстрирует Трамп, продлятся не долго.

Отметим, что глава Пентагона Пит Хегсет на слушании в Палате представителей Конгресса США 10 июня заявил, что в 2026 году Соединенные Штаты планируют сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. Он добавил, что "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совсем иначе". По мнению Хегсета, "мирное соглашение через переговоры – лучшее решение в интересах обеих сторон", а также США, особенно "учитывая противоречивые тенденции во всем мире".

В то же время в США рассматривают создание отдельного бюджета для помощи Киеву. Этот вопрос обсуждают и республиканцы, и демократы.