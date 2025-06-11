Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что об этом говорят представители обеих партий. В то же время США параллельно готовятся к обострению ситуации на Ближнем Востоке и войне с Ираном.

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О создании отдельного бюджета для помощи Украине

В прошлом году в США анонсировали самый большой пакет поддержки Украины почти на 8 миллиардов долларов, который включает оружие, ПВО и расширение тренировочной миссии F-16. По словам члена Республиканской партии, эти деньги уже почти заканчиваются, поэтому Штаты довольно скоро могут объявить интересную новость.

Сенаторы и конгрессмены в США рассматривают создание отдельного бюджета для помощи Украине. Это обсуждают и республиканцы, и демократы,

– подчеркнул он.

Между тем глава Минобороны страны Пит Гегсет заявил, что в следующем году Вашингтон планирует сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. Пинкус объяснил, что здесь говорится только о помощи без возврата средств за нее. Хотя и плохо, что США планируют сократить ее объем.

Кроме того, недавно Владимир Зеленский сообщил, что США перебросили 20 тысяч ракет на Ближний Восток, которые Джо Байден обещал передать Украине. Член Республиканской партии отметил, что эти ракеты передали американским военным, ведь отношения США с Ираном только обостряются.

Он добавил, что оборонная промышленность в США работает круглосуточно. Поэтому вероятно, что Украина будет получать оружие от Штатов, хотя об этом могут и не сообщать публично.