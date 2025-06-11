Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов в эфире 24 Канала рассказал, что Дональд Трамп пытался бороться с нелегальной миграцией. Он хотел показать быстрые результаты и доказать избирателям, что придерживается обещаний. В то же время его целью было и подавление политической оппозиции.

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Какие последствия могут ждать Трампа

Он отметил: если ситуация получит продолжение в Конгрессе США и вызовет общественный резонанс не только в медиа, но и среди самих конгрессменов – это может обернуться для Трампа серьезными последствиями.

В частности, даже среди некоторых республиканцев. Тогда мы можем увидеть начало процедуры импичмента. В этом и проблема. Дональд Трамп очень сильно заигрался, и так – безусловно – это толкает его на путь тирана,

– сказал Евгений Костогрызов.

Он также предположил, что Гэвин Ньюсом, который публично выступает против Трампа, является потенциальным конкурентом на выборах – от Демократической партии.

Важно! Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск в суд против Трампа, Министерства обороны и главы Пентагона Пита Генсета с требованием признать их действия незаконными и запретить их. Ранее он подал еще один иск с требованием заблокировать решение президента о введении военных в Лос-Анджелес.

Костогрызов добавил, что если Трамп найдет юридическую лазейку, чтобы баллотироваться в 2028 году, Ньюсом может стать его главным соперником.

"Другой вопрос вот в чем: не приведут ли действия президента Трампа – в частности попытки подавить протесты в Лос-Анджелесе – к росту популярности не только Гэвина Ньюсома, но и вообще всех политических сил, которые ему оппонируют", – отметил Евгений Костогрызов.

По его словам, политические оппоненты Трампа внимательно следят за его ошибками и активно их критикуют. Это может иметь для него серьезные последствия.

Напомним, что протесты в Лос-Анджелесе начались из-за политики усиленного контроля эмиграции, которую проводит администрация Трампа. В частности – из-за активных действий Службы иммиграции и таможенного контроля США. Участники митингов выступают против депортаций и вмешательства федеральных властей. В центре города из-за протестов объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час.