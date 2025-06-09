Президент США даже отправил в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии, чтобы те остановили протесты против иммиграционной политики. Очередная акция протеста в США не проходит спокойно. Все, что известно о ситуации в Лос-Анджелесе по состоянию на сейчас, 24 Канал собрал в материале.

Смотрите также После перепалки с Трампом: может ли Маск начать кампанию по поддержке демократов

Полицейские на митинге ранили австралийскую журналистку Австралийскую журналистку Лорен Томаси ранили резиновой пулей во время освещения протестов в Лос-Анджелесе. Министерство иностранных дел и торговли Австралии осудило нападение и призвало обеспечить безопасность журналистов. Инцидент произошел в прямом эфире.

На протестах в Лос-Анджелесе заметили ралянский флаг В Калифорнии на протестах против иммиграционных рейдов заметили флаг Советского Союза. Это вызвало резонанс в сети.

Неизвестно, кем был мужчина с флагом и почему он решил его использовать на протестах. Протестующие в дальнейшем пытаются перекрывать дороги, вступают в столкновения с полицией, а также пускают пиротехнику, устраивают погромы и рисуют граффити.

Демонстранты покидают улицы По данным АР, днем ​​9 июня часть демонстрантов ушла с центральных улиц. Но полиция и бойцы Национальной гвардии продолжают дежурство.

Протесты продолжаются За время демонстраций в Лос-Анджелесе задержали более 20 человек. Митинги набирают обретения, уже зафиксированы случаи мародерства в магазинах. Протестующие начали бросать в полицию электросамокаты и бетонные обломки. На улицах строят баррикады из паркового инвентаря. В общей сложности тысячи митингующих вышли на улицы, заблокировали автомагистраль и подожгли по меньшей мере четыре беспилотных автомобиля Waymo.

Власти Калифорнии подают в суд на администрацию Трампа Калифорния подает иск против администрации Трампа из-за привлечения Национальной гвардии для борьбы с беспорядками. Такие действия, по мнению Гэвина Кристофера Ньюсома, незаконны. Дональд Трамп создал условия, которые вы видите сегодня на своих экранах. Он лишь усугубил ситуацию… еще с момента, как объявил, что берет под контроль Национальную гвардию. Мы обжалуем это в суде уже завтра (9 июня – 24 Канал),

– заявил губернатор Калифорнии.

Мэр Лос-Анджелеса отрицала наличие бойцов Нацгвардии Местные власти заявили, что на протесты реагировала полиция, а не Нацгвардия. Трамп отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс якобы "не смогли справиться с задачей" и подавить митинг. Эти протесты левых радикалов, со стороны подстрекателей и часто проплаченных нарушителей, не будут толерантны. Также отныне на протестах не будет позволено носить маски. Что этим людям скрывать и почему?

– отметил президент. Губернатор Калифорнии заявил, что привлечение Нацгвардии будет провокацией и "только обострит напряженность".

Привлечены воины Нацгвардии Дональд Трамп привлек к подавлению протестов Национальную гвардию США. Такое решение должно согласовываться с местными властями. В воскресенье в разных районах города работало около 300 бойцов.

Демонстранты оцепили здание Более 1 000 протестующих оцепили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса. Это было в пятницу. А в субботу демонстрации продолжились в Парамаунте. Правоохранители использовали против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разгонять толпу. Когда демонстрантов начали прогонять, они бросали большие куски бетона в офицеров. На митинге нападения были как со стороны протестующих, так и полиции.

Кто присоединился к митингам 6 июня стычки продолжались между людьми из преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами ICE.