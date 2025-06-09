Президент США навіть відправив до Лос-Анджелеса бійців Національної гвардії, щоб ті зупинили протести проти імміграційної політики. Чергова акція протесту у США не проходить спокійно. Усе, що відомо про ситуацію в Лос-Анджелесі станом на зараз, 24 Канал зібрав у матеріалі.

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На протестах в Лос-Анджелесі помітили ралянський прапор У Каліфорнії на протестах проти імміграційних рейдів помітили прапор Радянського Союзу. Це викликало резонанс у мережі.

Невідомо, ким був чоловік з прапором і чому він вирішив його використовувати на протестах. Протестувальники надалі намагаються перекривати дороги, вступають у сутички з поліцією, а також пускають піротехніку, влаштовують погроми та малюють графіті.

Демонстранти покидають вулиці За даними АР, вдень 9 червня частина демонстрантів пішли з центральних вулиць. Але поліція та бійці Національної гвардії продовжують чергування.

Протести тривають За час демонстрацій у Лос-Анджелесі затримали понад 20 осіб. Мітинги набирають обретів, вже зафіксовані випадки мародерства в магазинах. Протестувальники почали кидати в поліцію електросамокати та бетонні уламки. На вулицях будують барикади з паркового інвентарю. Загалом тисячі мітингарів вийшли на вулиці, заблокували автомагістраль та підпалили щонайменше чотири безпілотні автомобілі Waymo.

Влада Каліфорнії подає в суд на адміністрацію Трампа Каліфорнія подає позов проти адміністрації Трампа через залучення Національної гвардії для боротьби із заворушеннями. Такі дії, на думку Гевіна Кристофера Ньюсома, є незаконними. Дональд Трамп створив ті умови, які ви бачите сьогодні на своїх екранах. Він лише погіршив ситуацію… ще з моменту, як оголосив, що бере під контроль Національну гвардію. Ми оскаржимо це в суді вже завтра (9 червня, – 24 Канал),

– заявив губернатор Каліфорнії.

Мер Лос-анджелеса заперечила наявність бійців Нацгвардії Місцева влада заявила, що на протести реагувала поліція, а не Нацгвардія. Трамп зазначив, що губернатор Каліфорнії Гевін Кристофер Ньюсом та міський голова Лос-Анджелеса Карен Басс нібито "не змогли впоратися із завданням" та придушити мітинг. Ці протести лівих радикалів, з боку підбурювачів та часто проплачених порушників, не толеруватимуться. Також відтепер на протестах не буде дозволено носити маски. Що цим людям приховувати й чому?

– зазначив президент. Губернатор Каліфорнії заявив, що залучення Нацгвардії буде провокацією та "лише загострить напруженість".

Залучено воїнів Нацгвардії Дональд Трамп залучив до придушення протестів Національну гвардію США. Таке рішення має узгоджуватися з місцевою владою. У неділю в різних районах міста працювали близько 300 бійців.

Демонстранти оточили будівлю Понад 1 000 протестувальників оточили федеральну будівлю в центрі Лос-Анджелеса. Це було в п'ятницю. А в суботу демонстрації продовжилися в Парамаунті. Правоохоронці використовували проти демонстрантів сльозогінний газ та світлошумові гранати, аби розгонати натовп. Коли демонстрантів почали проганяти, вони кидали великі шматки бетону в офіцерів. На мітингу напади були як з боку протестувальників, так і поліції.

Хто долучився до мітингів 6 червня сутички тривали між людьми з переважно латиноамериканського району та федеральними агентами ICE.