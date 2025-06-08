Трамп подякував військовослужбовцям за роботу перед тим, як очільниця Лос-Анджелеса сказала, що проти мітингувальників працювала поліція, а не Національна гвардія. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост американського президента в його соцмережі Truth.

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Нацгвадія зупиняла заворушення в Лос-Анджелесі

Із 6 червня в місті Лос-Анджелес тривають протести проти імміграційних рейдів. Під час мітингів, за словами Дональда Трампа, в місті вирували насильство, зіткнення та заворушення. Внаслідок цього "беззаконня", президент вирішив ввести 2 000 бійців Національної гвардії США, яка в неділю, 8 червня, прибула до центру міста разом з воїнами 79 піхотної бригади. У Пентагоні повідомили, що вони мали при собі автоматичну зброю та були оснащені бронетехнікою.

Трамп зазначив, що губернатор Каліфорнії Гевін Кристофер Ньюсом та міський голова Лос-Анджелеса нібито "не змогли впоратися із завданням" та придушити мітинг.

Ці протести лівих радикалів, з боку підбурювачів та часто проплачених порушників, не толеруватимуться. Також відтепер на протестах не буде дозволено носити маски. Що цим людям приховувати й чому?

– зауважив президент США.

Очільниця міста Карен Басс у своєму пості сказала, що проти заворушень працювали поліцейські, та подякувала їм за службу. Вона додала, що бійців Національної гвардії в Лос-Анджелесі не було. Тимчасовий прокурор Центрального округу Каліфорнії зазначив, що бійці прибудуть до міста, але протягом наступних 24 годин.

Пізніше стало відомо, що близько 300 солдатів Нацгвардії США вже зосереджені в кількох районах Лос-Анджелеса та в його околицях. Це підтвердили в армії Сполучених Штатів.

Нацгвардія США зупиняла протестувальників у Лос-Анджелесі / Фото EPA-EFE (ALLISON DINNER)

Чому почалися мітинги в Лос-Анджелесі

У п'ятницю, 6 червня, в Лос-Анджелесі люди вийшли на акції проти рейдів Імміграційної та митної служб (ICE), під час яких було затримано щонайменше 44 людини, які нібито порушили імміграційне законодавство країни. Цей крок передбачений політикою Дональда Трампа.

Мітингувальники приходили туди, де працювали федеральні агенти. Так близько 200 людей вимагали відпустити затриманих людей біля слідчого ізолятора в Парамаунті. Коли демонстрантів почали проганяти, вони кидали великі шматки бетону в офіцерів. На мітингу напади були як з боку протестувальників, так і поліції. Там навіть застосовували шумові гранати та сльозогінний газ. Мер Лос-Анджелеса закликала проводити протест мирно без сутичок, наголосивши, що насильство каратиметься згідно з законом.

Сутички продовжилися й 7 червня. Саме тоді Дональд Трамп закликав зупинити мітинги та залучив для цього бійців Національної гвардії. Це рішення має ухвалювати місцева влада, але губернатор Каліфорнії виступив проти, заявляючи, що це буде провокацією та "лише загострить напруженість".