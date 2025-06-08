Майор ЗСУ Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу зауважив, що якщо стануть відомі нові резонансні факти, на які натякає Ілон Маск, ситуація для Трампа може завершитися катастрофічно. Йдеться про ймовірну причетність президента до сексуальних стосунків із неповнолітніми.

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Подібні стосунки є кримінальним злочином

"Справа Джеффрі Епштейна – дуже впливової та заможної особи, пов'язаної з британською королівською родиною, Клінтоном, президентами, селебріті. Трамп був гостем на його приватних літаках, зокрема й на відомому "Лоліта Експрес". Одне – це зв'язки з жінками, інше – стосунки з неповнолітніми моделями. Це вже кримінальна історія, яка може завершитися імпічментом", – зазначив Березовець.

Він також пояснив, що між Маском і Трампом давно назрів конфлікт. Під час виборів Трамп, певною мірою, вважав себе зобов'язаним Маску за фінансову й медійну підтримку. Але нині переконаний, що боргів у нього більше немає. Натомість Маск вважає, що Трамп має бути вдячним усе життя – допомагати, прислухатися до нього, призначати "своїх" людей на важливі посади. Цього не сталося.

Маск втратив вплив на Трампа

За словами Березовця, перша причина сварки – відмова Трампа призначити людину Маска на посаду керівника NASA. Маск планував через агентство реалізувати проєкти, що могли б принести йому сотні мільярдів доларів. Але й цього не сталося.

Друга причина – підтримка з боку Білого дому Семюеля Альтмана, колишнього бізнес-партнера Маска. Альтман уклав вигідну угоду з інвесторами, завдяки чому його компанія зі штучного інтелекту отримала багатомільярдні вливання. Маск свого часу не повірив у перспективи цього бізнесу, вийшов із ради директорів, а Альтман зумів розкрутити проєкт без нього.

Ілон Маск почав відставати, втрачати гроші. А він – людина, яка звикла бути першою. Він дуже ревниво ставиться до конкурентів. Це – його слабкість. Він витрачає колосальні зусилля, щоби відстежувати всіх, хто досягає більшого, намагається принизити, знецінити або облити брудом,

– зазначив Березовець.

Третя причина, за його словами, – втрата впливу на Трампа. Маск сприймає це як особисту образу й демонструє розчарування у Трампові.

Україна може постраждати від конфлікту

Березовець наголосив, що конфлікт може мати й прямі наслідки для України. Мова йде про контракти з компанією Маска, зокрема про фінансування Starlink. Частково їх покривають уряди Німеччини, Норвегії та Польщі, але вагома частка фінансування надходить і від США. А Starlink – це ключова система зв'язку для Збройних сил України.

Якщо контракти раптово розірвуть, а європейські партнери не встигнуть компенсувати втрати, це може спричинити критичну втрату зв'язку між підрозділами на фронті. А це – надзвичайно небезпечно, – підсумував Березовець.

Нагадаємо, що Трамп просуває законопроєкт про зниження податків і радикальне скорочення видатків. На думку Ілона Маска, така політика призведе до занепаду США. У відповідь Трамп заявив, що Маск діє з егоїстичних міркувань, адже законопроєкт передбачає скасування субсидій на електромобілі. Саме після цього між ними й сталася публічна сварка.