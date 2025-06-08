Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію американського бізнесмена.

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Загадкова публікація Маска

В суботу, 7 червня, Маск опублікував загадковий пост.

Найбільш вірогідна найкумедніша розв'язка,

– ідеться в його дописі.

Що саме мав на увазі американський мільярдер, він не пояснив. Однак, ймовірно, це стосується їхніх стосунків із Трампом, які останнім часом важко назвати теплими і дружніми.

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Нагадаємо, днями розгорівся конфлікт між Маском та Трампом. Колишні соратники влаштували публічну словесну перепалку у соцмережах, яка завершився взаємними звинуваченнями та навіть натяками на секс-скандал.

Сам конфлікт між президентом США та мільярдером Маском розгорівся в четвер, 5 червня.