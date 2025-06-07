Епштейна звинувачували у торгівлі неповнолітніми з метою сексуалізованої експлуатації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його сторінку в Х.

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Що про це відомо

У повідомленні, яке мільярдер оприлюднив 5 червня, йшлося наступне: "Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Доброго дня, DJT!".

Станом на 7 червня ця публікація недоступна. Сам Ілон Маск видалення посту на момент публікації цієї новини не коментував.

Що відомо про конфлікт Маска і Трампа

Нещодавно Ілон Маск виступив з критикою законопроєкту про податки й витрати, під яким поставив свій підпис лідер США Дональд Трамп. Мільярдер заявив, що більше не може мовчати та назвав документ "огидною гидотою".

Після цього Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі й виступив з критикою законопроєкту республіканців про податки та витрати.

Згодом Маск спростував слова Трампа про те, що мільярдер був ознайомлений з цим законопроєктом, і накинувся на нього зі звинуваченнями, зокрема, що Трамп, мовляв, не виграв би вибори у 2024 році без його участі.

У відповідь Дональд Трамп розкритикував Ілона Маска, заявивши, що він "вичерпав себе" і що слід скасувати урядові субсидії та контракти з ним. За словами президента США, його завжди дивувало, що цього не зробив Байден.