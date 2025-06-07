Эпштейна обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его страницу в Х.

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Что об этом известно

В сообщении, которое миллиардер обнародовал 5 июня, говорилось следующее: "Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Добрый день, DJT!".

По состоянию на 7 июня эта публикация недоступна. Сам Илон Маск удаление поста на момент публикации этой новости не комментировал.

Что известно о конфликте Маска и Трампа

Недавно Илон Маск выступил с критикой законопроекта о налогах и расходах, под которым поставил свою подпись лидер США Дональд Трамп. Миллиардер заявил, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".

После этого Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно оставил свою должность в Белом доме и выступил с критикой законопроекта республиканцев о налогах и расходах.

Впоследствии Маск опроверг слова Трампа о том, что миллиардер был ознакомлен с этим законопроектом, и набросился на него с обвинениями, в частности, что Трамп, мол, не выиграл бы выборы в 2024 году без его участия.

В ответ Дональд Трамп раскритиковал Илона Маска, заявив, что он "исчерпал себя" и что следует отменить правительственные субсидии и контракты с ним. По словам президента США, его всегда удивляло, что этого не сделал Байден.