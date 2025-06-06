Один из самых влиятельных альянсов в американской политике, похоже, подошел к своему логическому концу. Президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск устроили публичный скандал в соцсетях, который завершился взаимными обвинениями, угрозами и намеками на секс-скандал.

Это стало ожидаемым продолжением истории об уходе Маска из политики, увольнении из его креатуры – DOGE – и критики законопроекта Трампа о бюджете.

Подробнее о скандале, который будет иметь влияние даже на космос, – читайте в материале 24 Канала.

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Ссора Трампа и Маска: что известно

Очередная волна скандала началась еще в четверг, 5 июня, когда Трамп признал, что их отношения с Маском остыли. Он заявил, что очень разочарован в миллиардере после того, как тот несколько дней подряд критиковал главный законопроект президента по внутренней политике.

У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они у нас в дальнейшем,

– сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Это заявление прозвучало меньше чем через неделю после того, как они обменивались комплиментами в последний день работы Маска как специального правительственного советника.

Маск не заставил себя ждать. На платформе X он написал, что без него Трамп не победил бы на выборах 2024 года:

Без меня Трамп проиграл бы. Демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате был бы расклад 51 – 49 не в пользу республиканцев. Неблагодарность – вещь досадная.

Это сообщение лишь обострило ситуацию. Конфликт между президентом и его бывшим союзником, донором и чиновником разгорелся по полной. И хотя Трамп поручил Маску во второй администрации радикально реформировать правительство через так называемый департамент эффективности, после увольнения Маска их дружба резко сошла на нет.

Интересно! Маск может использовать свои ресурсы, чтобы финансировать кампании против республиканцев и не дать последний транш в 100 миллионов долларов в поддержку Трампа, пишет New York Times. Через соцсеть X он намекает на создание новой политической силы, дразнит Трампа публичными заявлениями об Эпштейне и угрожает остановить деятельность компаний, важных для государства, в частности SpaceX.



В ответ Трамп заявляет о возможности разорвать государственные контракты с компаниями Маска, инициировать расследование его гражданского статуса, употребления наркотиков и доступа к секретной информации. Кроме того, он намекает на применение президентских полномочий для давления на Маска и его бизнес.

Еще во вторник Маск назвал республиканский законопроект о налогах, расходах, энергетике и границе "отвратительным", поскольку, по его словам, он резко увеличит дефицит бюджета. Закон уже прошел Палату и сейчас рассматривается в Сенате.

Маск четко дал понять: он либо "завалит" документ, либо добьется его изменения. По данным CNN, с тех пор Трамп и Маск больше не общались.

При чем здесь Эпштейн и что известно о деле

А уже в четверг страсти вышли из-под контроля. Трамп пригрозил прекратить все государственные контракты и субсидии для компаний Маска. Это может иметь серьезные последствия – от SpaceX до проектов, связанных с МКС.

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Маск ответил крайне резко, заявив без доказательств, что Трамп "фигурирует в делах Эпштейна" – и именно это якобы является настоящей причиной, почему часть документов по этому делу до сих пор не обнародовали. Впрочем, доказательств он не предоставил. В Белом доме эти обвинения назвали "досадным эпизодом от Илона", связанным с тем, что в законопроекте не учтены его интересы.

В 2005 году полиция Палм-Бич в штате Флорида начала расследование в отношении американского финансиста Джеффри Эпштейна после того, как женщина из Флориды сообщила, что тот совершал сексуальное насилие над ее 14-летней падчерицей. Сначала он заключил соглашение о признании вины за менее тяжкие преступления – "содействие проституции", провел около года в тюрьме и получил статус секс-преступника.



В 2019 году Эпштейн был второй раз задержан вместе с обвинениями в организации сети сексуального насилия над несовершеннолетними. При обысках в его имении в Нью-Йорке и на острове Литтл-Сейнт-Джеймс нашли сотни компрометирующих фотографий открытых домогательств к девушкам, в том числе и к детям. Эпштейна снова арестовали.

Во время ожидания суда под стражей в Нью-Йорке 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым – официальная экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стало самоубийство через повешение. Впрочем, многие, в частности общественность и СМИ, выразили сомнения в официальном отчете, ввиду халатности в наблюдении за заключенным, нарушения процедур и подозрительных свидетелей.

После смерти Эпштейна были обнародованы расшифровки допросов присяжных 2006 года – из них стало известно, что прокуроры достаточно рано знали о его насилии над девушкой в возрасте 14 лет и уплату им денег за привлечение новых жертв. Несмотря на это, соглашение Эпштейна со следствием оставалось в силе.



Трамп и Эпштейн / Фото Davidoff Studios, Getty Images

Одной из ключевых фигур в деле стала Гизлейн Мейсвелл – близкая коллега Эпштейна, которую в 2021 году признали виновной в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации. Она получила 20-летний приговор.

Обнародованные судебные документы показали, что Эпштейн использовал юридические лазейки и влиятельный статус, чтобы избежать серьезного наказания в течение десятилетий.

Однако его связи с богатыми и влиятельными персонами в итоге привели к общественному резонансу. Среди них – британский принц Эдвард и американский президент Билл Клинтон.

Несмотря на смерть Эпштейна, кейс породил долговременные дискуссии о коррупции в системе правосудия, необходимость прозрачности и защиты жертв. Рассекречивание новых архивов и публичное обсуждение этих тем продолжаются, усиливая внимание к ответственности влиятельных персон.

Источники в администрации напомнили, что документы с упоминанием Трампа уже были обнародованы и обвинений ему никогда не выдвигали. Один из информаторов CNN добавил:

Если Илон действительно верил, что президент был глубоко связан с Эпштейном, почему он тогда проводил с ним шесть месяцев и писал, что любит его "настолько, насколько гетеросексуал может любить гетеросексуала".

Маск также прошелся по экономической политике Трампа, заявив, что его таможенная стратегия приведет к рецессии во второй половине года. А дальше – больше: он публично предположил возможность импичмента президента и передачи власти вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Трамп в ответ сказал, что не против критики со стороны Маска, "но ему следовало бы сделать это несколько месяцев назад". После этого он отказался отвечать на вопросы журналистов во время мероприятия с представителями полиции.

Конфликт может дорого стоить обоим. Маск был крупнейшим открытым донором прошлогодних выборов и обещал поддержать республиканцев в 2026-м. Tesla уже потеряла в цене после очередных политических заявлений Маска, а возможное прекращение госконтрактов станет для его бизнеса серьезным ударом.

Все выглядело как типичный разрыв – иронизировали даже союзники. Консервативная комментатор Эшли Сент-Клер, которая утверждает, что у нее ребенка от Маска, написала Трампу в X: "Если нужен совет по разрыву – обращайтесь".

В четверг Трамп встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и снова вернулся к теме. По его словам, главное, что задело Маска, – это отмена налоговых льгот для электрокаров Tesla.

"У Илона никогда не было проблем с этим законопроектом – вплоть до своего увольнения", – сказал Трамп.

Позже он написал в Truth Social:

Я попросил его уйти, отменил мандат на электрокары, о котором он знал. И он просто ВЗБЕСИЛСЯ!

Маск ответил, что это "очевидная ложь". В X он написал, что законопроект ему не нравится не из-за субсидий, а из-за "горы отвратительного дерибана", который не трогает льготы для нефтяных компаний, но режет поддержку "зеленых" технологий:

Цивилизация не видела такого законопроекта. Большой и красивый – говорят они. Но либо он большой и безобразный, либо стройный и красивый. Я за второй вариант.

Республиканские стратеги, сотрудничавшие с Маском, подтвердили CNN: миллиардера действительно беспокоит рост дефицита. По оценке Бюджетного управления Конгресса, законопроект может увеличить дефицит на 2,4 триллиона долларов.

Несмотря на словесную войну, Маск впоследствии сделал несколько репостов с надеждой на примирение. А Трамп вспомнил, как Маск поддерживал его кампанию и вложил в нее по меньшей мере четверть миллиарда долларов.

Илон меня очень поддерживал. Даже агитировал за меня. Думаю, я и так бы выиграл, но...

– сказал Трамп, намекнув на напряжение между Маском и своим главой штаба Сьюзи Уайлс.

В Белом доме признают, что Трампа действительно шокировала критика Маска. "Президент не злой, он скорее удивлен и разочарован", – приводит CNN слова одного из советников. Но, по словам другого, после заявлений Маска о том, что без него Трамп проиграл бы, отношение президента меняется.

Помощники президента планируют телефонный разговор с Маском, чтобы уладить конфликт. Сам Трамп в комментарии Politico заявил, что "все в порядке" и подчеркнул свои высокие рейтинги поддержки. Его команда призывает сосредоточиться не на конфликте, а на продвижении бюджетного законопроекта, который и стал причиной раздора.

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Также во время встречи с Мерцем Трамп все же пытался держать дипломатический тон:

Я всегда любил Илона. Но некоторые уходят из моей администрации, и дальше им без нее как-то пусто. Некоторые снова становятся друзьями, а некоторые – врагами. Возможно, это "синдром Трампа". Не знаю, что это, но такое бывает.

Интересно, что на спор между Маском и Трампом отреагировал Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, у которого был собственный курьез с техномиллиардером. В марте 2025 года Маск назвал Сикорского "маленьким человеком", отвечая на его замечания относительно Starlink. Поводом стала угроза отключить Starlink Украине и обвалить фронт. Сикорский же напомнил Маску, что Польша финансирует доступ Украины к Starlik на 50 миллионов долларов в год.

Смотри, большой человек, политика тяжелее, чем ты думал,

– написал Сикорский.

Трамп без космических кораблей: орбитальный аспект

Еще один ответ Маска на ссору с Трампом – угроза "немедленно вывести из эксплуатации" космические корабли Dragon, которые выполняют миссии для NASA.

Это заявление стало тревожным сигналом: прекращение сотрудничества со SpaceX может фактически остановить запуск американских астронавтов в космос. Корабли Dragon обеспечивают доставку экипажа и грузов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. Если Маск не блефует, США могут остаться без критически важной инфраструктуры во время активной фазы эксплуатации МКС перед ее выводом из обращения в 2030 году. Именно SpaceX должен осуществить и управляемое "захоронение" станции.



Альтернативой мог бы стать корабль Starliner компании Boeing, но он до сих пор не сертифицирован для регулярных полетов и продолжает сталкиваться с техническими проблемами. Следующий запуск Dragon с миссией Crew-11 запланирован не раньше июля, однако теперь его перспектива оказалась под угрозой.

Отмена контрактов затронет и амбициозные планы NASA по высадке людей на Луну. SpaceX разрабатывает космический аппарат Starship для программы Artemis – именно он должен доставить астронавтов на Луну в 2027 году в рамках миссии Artemis 3. Этот проект, вместе с правительственными сокращениями бюджета NASA на 25% и уменьшением финансирования научных программ почти вдвое, может разрушить нынешнюю модель работы космического агентства.



Корабль Dragon / Фото SpaceX

Сейчас один Crew Dragon уже пристыкован к МКС в рамках миссии Crew-10, а компания Axiom Space готовится к запуску четвертой частной миссии к станции с помощью новейшего корабля Dragon.

SpaceX также расширяет сферу частных космических полетов. В прошлом году она провела первый полет человека на полярную орбиту и первый частный выход в открытый космос в рамках миссии Polaris Dawn. Эти инициативы финансирует миллиардер Джаред Айзекман, который до недавнего времени считался фаворитом Трампа на должность администратора NASA. Однако Белый дом неожиданно отозвал его кандидатуру, что может свидетельствовать о разрыве и в этом направлении.

В комментарии Space.com пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс отметила, что NASA продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса: "Мы будем работать с нашими промышленными партнерами, чтобы обеспечить достижение поставленных целей". Поэтому угрозы Маска могут расходиться с реальностью.