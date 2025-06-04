В мае, на фоне неудачных попыток примирения России, американцы сфокусировались на другой проблеме, которую создал Дональд Трамп. Это новый бюджетный законопроект, который в США окрестили One Big Beautiful Bill Act – "большой и прекрасный законопроект". Он имеет целью перестройку федеральной политики в ряде чувствительных сфер – от искусственного интеллекта до экологии и прав человека.

Документ предусматривает существенное ослабление потребительского и климатического регулирования, ограничение доступа к гендерно-афирмативной медицинской помощи, а также лишает отдельные штаты права принимать собственные законы по использованию ИИ.

Несмотря на то что законопроект еще должен пройти голосование в Сенате, его продвижение уже вызвало беспокойство среди ученых, правозащитников и части республиканских законодателей. По мнению критиков, документ не только централизует контроль над технологической политикой, но и открывает путь к сворачиванию экологических инициатив эпохи Байдена, ослабление защиты потребителей и ограничение прав трансгендерных людей.

О законопроекте и его влиянии на экологию, общество и ИИ – читайте в материале 24 Канала.

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Что предусматривает "большой и прекрасный" законопроект Трампа

One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) – масштабный законопроект, инициированный Республиканской партией США и поддержанный президентом Дональдом Трампом. Он был представлен в Палате представителей 16 мая 2025 года и прошел голосование 22 мая с минимальным перевесом: 215 "за", 214 "против" и 1 "воздержался". Впереди – рассмотрение в Сенате.

24 Канал собрал, что о нем пишут американские медиа – Vanity Fair, Wall Street Journal и SFGate, а также официальные источники.

Суть законопроекта – в объединении ключевых пунктов повестки дня республиканцев в единый "универсальный" акт. Это включает налоговые льготы, новые ограничения социальных программ, значительное увеличение расходов на оборону и безопасность, а также сокращение государственного регулирования в образовании, здравоохранении и даже искусственном интеллекте.

Это включает налоговые льготы, новые ограничения социальных программ, значительное увеличение расходов на оборону и безопасность, а также сокращение государственного регулирования в образовании, здравоохранении и даже искусственном интеллекте. Наибольшее внимание привлекают налоговые изменения. Законопроект предусматривает продление налоговых льгот, принятых еще при первой администрации Трампа в 2017 году, срок действия которых должен был завершиться в конце 2025-го. Также предлагается повысить лимит на отчисления местных и государственных налогов (так называемое SALT-отчисление) с 10 до 40 тысяч долларов на домохозяйство с доходом до полумиллиона в год. В пакет также входит налоговый кредит в размере 2500 долларов на ребенка (до 2028 года) и создание новых сберегательных счетов – MAGA Savings Accounts – со взносом в 1000 долларов на ребенка. Одной из самых дискуссионных инициатив стало полное освобождение от налогов чаевых и сверхурочной оплаты труда. Кроме того, предусматривается новый 5-процентный налог на переводы денег за границу.

Законопроект предусматривает продление налоговых льгот, принятых еще при первой администрации Трампа в 2017 году, срок действия которых должен был завершиться в конце 2025-го. Также предлагается повысить лимит на отчисления местных и государственных налогов (так называемое SALT-отчисление) с 10 до 40 тысяч долларов на домохозяйство с доходом до полумиллиона в год. В пакет также входит налоговый кредит в размере 2500 долларов на ребенка (до 2028 года) и создание новых сберегательных счетов – MAGA Savings Accounts – со взносом в 1000 долларов на ребенка. Одной из самых дискуссионных инициатив стало полное освобождение от налогов чаевых и сверхурочной оплаты труда. Кроме того, предусматривается новый 5-процентный налог на переводы денег за границу. Не менее противоречивые предложения касаются сферы социального обеспечения. В частности, законопроект требует, чтобы получатели MedicAid – государственной медицинской помощи – не менее 20 часов в неделю работали в "бюджетных" сферах или занимались волонтерством, а также повышает финансовые требования к заявителям. Кроме того, он прямо запрещает покрытие расходов на гендерно-афирмативную помощь и аборты через эту программу. В случае с программой продовольственной помощи SNAP правительство хочет уменьшить федеральное финансирование и возложить на штаты до 75% административных расходов. Также предложены штрафы для штатов с высоким уровнем ошибок в назначении помощи.

Одним из главных акцентов законопроекта стало увеличение оборонного бюджета на 150 миллиардов долларов. Эти средства пойдут, в частности, на развитие дронов и беспилотных систем. Еще 70 миллиардов долларов предусмотрено на усиление пограничной безопасности – от строительства физических барьеров до совершенствования наблюдения и расширения штата пограничников. Такие положения являются прямым отголоском ключевых обещаний Трампа еще с 2016 года.

В сфере образования предлагается усилить контроль над федеральной помощью студентам, отменить субсидированные кредиты и сузить полномочия министра образования. Министерству, в частности, запрещается самостоятельно определять, какие учебные программы являются эффективными в смысле трудоустройства выпускников.

Интересным является и пункт об искусственном интеллекте – OBBBA накладывает мораторий на любое регулирование ИИ на уровне штатов сроком на 10 лет, чем вызвал критику со стороны либеральных организаций и ІТ-экспертов.

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Финансовые последствия законопроекта вызывают серьезные опасения. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, внедрение OBBBA может увеличить дефицит федерального бюджета на 3,8 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Это уже привело к снижению кредитного рейтинга США агентством Moody's, а также стало объектом критики не только со стороны демократов, но и некоторых республиканцев. Среди неожиданных критиков – Илон Маск, который ранее поддерживал Трампа, но теперь раскритиковал законопроект:

Меня, откровенно говоря, разочаровал этот масштабный законопроект, который не уменьшает дефицит, а наоборот – его увеличивает и подрывает работу, которую выполняет команда DOGE,

– сказал миллиардер и гендиректор Tesla в интервью CBS.

Если законопроект будет принят, он существенно повлияет на компании Илона Маска. Tesla может потерять миллиарды из-за отмены налоговых льгот на электромобили и другие инициативы, а вот ИИ-компания xAI – выиграть, пишет Business Insider.

Законопроект приведет к таким шагам:

отмена налоговых кредитов на электромобили (до 7500 долларов), что может сократить продажи Tesla;

ликвидация программы стимулирования чистой энергии, которая поддерживала Tesla Energy;

новые сборы для владельцев EV и гибридов (250 и 100 долларов в год соответственно);

преимущества для xAI: снятие регулирования ИИ на уровне штатов и инвестиции в модернизацию федеральных IT-систем, что может дать xAI контракты на развитие.

В результате Tesla может потерять более 3 миллиардов долларов прибыли уже в 2025-м. В то же время это может ускорить переход компании к ИИ и робототехнике, в частности роботакси.

Впоследствии Маск добавил в своей заметке в X:

Извините, но я просто не могу больше этого терпеть. Этот огромный, возмутительный, полный жира законопроект о расходах Конгресса является отвратительной гадостью. Позор тем, кто за это голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете.

Законопроект уже окрестили "тестом лояльности" для республиканцев перед выборами 2026 года, а голосование за него в Палате представителей стало одним из самых поляризованных событий года.

Мораторий на регулирование ИИ

Одним из самых резонансных пунктов стал десятилетний мораторий на регулирование искусственного интеллекта на уровне штатов. Законопроект лишает законодательные органы штатов полномочий внедрять или выполнять любые законы, касающиеся искусственного интеллекта или "автоматизированных систем принятия решений".

Эта инициатива может заблокировать сотни проектов, рассмотренных в 2025 году, а также отменить уже действующие нормы. При этом расплывчатая формулировка об "автоматизированных системах" потенциально охватывает широкий спектр компьютерных технологий, которые традиционно не считаются искусственным интеллектом.

Республиканцы, поддержавшие норму, утверждают, что она необходима для стимулирования инноваций в США, чтобы не отставать от Китая. Эту позицию поддерживает, в частности, компания OpenAi. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов (NCSL), на сегодня принято более 60 законов, связанных с искусственным интеллектом, и большинство из них может быть приостановлено в случае принятия законопроекта. Речь идет о нормативных актах о дискриминации алгоритмов или об ограничении использования ИИ государственными органами.

Оппоненты обеспокоены тем, что новая формулировка может ограничить действие законов, которые охватывают любые автоматизированные системы, в том числе те, которые используют машинное обучение. Такие инициативы часто поддерживали сами же республиканцы на уровне штатов, например в сфере регулирования соцсетей.

Сенатор-республиканка из Теннесси Марша Блэкберн, которая рассматривает возможность баллотирования на пост губернатора, высказалась против моратория. Во время слушаний в Конгрессе она подчеркнула важность законов, защищающих право музыкантов на использование их голоса: "В Теннесси мы точно нуждаемся в таких механизмах защиты. И пока мы не примем общефедеральную норму, мы не можем позволить себе мораторий", – заявила она, пишет The Washington Post.

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Сенатор Джош Гоули, республиканец из Миссури, который ранее выступал против сокращения MedicAid, также раскритиковал попытку запретить штатам внедрять свои ИИ-законы.

Если мы говорим о федерализме, то должны позволить штатам испытывать собственные подходы. И вообще, когда речь идет об ИИ, я считаю, что нам нужно разумное регулирование, которое будет защищать права людей,

– сказал Гоули в комментарии Business Insider.

Этот пункт законопроекта, впрочем, может быть отклонен из-за правила Берда (Byrd rule), запрещающего включение "несущественных" положений в финансовые законопроекты, которые проходят по процедуре согласования бюджета.

Экология, граница и гендер

Другое положение законопроекта предусматривает сокращение экологических налоговых льгот, введенных при администрации Байдена. В частности, налоговые скидки на приобретение электромобилей (7500 долларов на новые авто и 4000 долларов на подержанные) будут действовать еще два года. Налоговые льготы на возобновляемую энергию будут досрочно отменены или ограничены, что сделает недоступными многие проекты.

Перед голосованием были также урезаны части климатических программ из закона о снижении инфляции 2022 года, хотя намерения отменить налоговые льготы для ядерных реакторов немного смягчили.

Важно! Администрация Дональда Трампа планирует существенно сократить финансирование климатических исследований в США, что, по словам ученых, поставит под угрозу изучение влияния загрязнения от спутников и ракет на атмосферу Земли. Речь идет об уменьшении бюджета Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) на 1,52 миллиарда долларов, включая урезание программ исследования выбросов в верхних слоях атмосферы.

По словам астронома Саманты Лоулер, рост количества спутников (в частности Starlink) привел к массовому возвращению объектов в атмосферу: в среднем три в день. При сгорании этих аппаратов выделяются алюминиевые и другие частицы, которые могут способствовать разрушению озонового слоя и изменять тепловой баланс атмосферы.

NOAA была единственным учреждением, что могла использовать высокоскоростные самолеты NASA для сбора таких данных. Ее исследование 2023 года впервые зафиксировало в стратосфере значительные концентрации "экзотических" металлов. Ученые предупреждают, что даже краткосрочное прекращение исследований может нанести ущерб на десятилетия вперед, в частности остановить подготовку новых специалистов. Восстановление утраченной инфраструктуры после завершения президентского срока Трампа будет чрезвычайно сложным и длительным.

Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) подвергнется еще большему сокращению бюджета. Его финансирование от Федеральной резервной системы будет ограничено до 5% операционных расходов (сейчас – 12%). Это сократит возможности агентства реагировать на жалобы потребителей относительно мошенничества с кредитными картами, вероятного выселения из жилья или злоупотреблений с цифровыми платежами. CFPB уже потеряло часть полномочий после реформ Илона Маска, проведенных в рамках Департамента эффективности правительства (DOGE).

В законопроекте также предусмотрены значительные расходы на пограничные технологии. Предусмотрено 12 миллиардов долларов компенсаций штатам за расходы на безопасность границы и 46 миллиардов на строительство и модернизацию стены между США и Мексикой.



Еще 1 миллиард пойдет на системы обнаружения наркотиков и контрабанды, а 2,7 миллиарда – на развертывание систем слежения, в частности датчиков движения, башен наблюдения, дронов, систем обнаружения туннелей и улучшения средств связи.

Отдельным пунктом определены ограничения на гендерно-аффирмативную помощь. Начиная с 2027 года, страховые планы, приобретенные через маркетплейс Affordable Care Act, не смогут покрывать гормональную терапию или хирургические вмешательства, связанные с гендерной аффирмацией. Также запрещается покрытие таких процедур через MedicAid как для детей, так и для взрослых, тогда как расходы на обратные процедуры должны покрываться обязательно.

Все это происходит во время, когда авторитарные режимы, нарушающие права человека, все больше набирают силу, а ученые предупреждают о достижении критической точки невозврата в изменении климата. В итоге One Big Beautiful Bill Act выглядит не как шаг к модернизации страны, а как социальный откат с технологическими и климатическими рисками. Как и в случае с попытками урегулировать войну России против Украины, Трамп в очередной раз ради легких решений жертвует сложной реальностью.