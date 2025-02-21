В 2025 году соревнование на рынке искусственного интеллекта стало еще более ожесточенным. ChatGPT от OpenAI, Grok от xAI Илона Маска, китайские модели вроде DeepSeek и французский Le Chat от Mistral AI ведут борьбу за первенство в сфере генеративного ИИ.

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества: OpenAI удерживает лидерство благодаря интеграции с Microsoft, xAI делает ставку на тесную связь с платформой X, китайские разработчики активно наращивают мощности в обход западных технологических барьеров, а Европа пытается создать независимую альтернативу, учитывая собственные этические стандарты.

В феврале 2025 года компания xAI, основанная Илоном Маском, представила свою новейшую модель искусственного интеллекта – Grok 3, которую Маск назвал "самой умной на Земле". Этот чат-бот интегрирован с социальной платформой X (бывший Twitter) и собственно предназначен для конкуренции с такими гигантами, как OpenAI и китайскими разработками.

24 Канал протестировал новую модель ИИ и рассказывает, в чем ее особенности.

Какие функции и возможности у Grok-3

Grok 3 был официально запущен 17 февраля 2025 года. Сначала доступ к нему получили подписчики X Premium+, а также пользователи нового тарифного плана SuperGrok, доступного через мобильное приложение и сайт Grok.com. Цель этого – расширение аудитории и привлечение новых пользователей к экосистеме xAI.

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Сейчас Grok 3 свободно доступен в X или на отдельном сайте, также можно скачать приложение Grok в App Store и Google Play и пользоваться им бесплатно.

Grok 3 отличается от других моделей рядом функций:

Повышенная вычислительная мощность . Модель была обучена с использованием в 10 раз большей вычислительной мощности по сравнению с предыдущей версией, что обеспечивает более быструю и точную обработку запросов.

. Модель была обучена с использованием в 10 раз большей вычислительной мощности по сравнению с предыдущей версией, что обеспечивает более быструю и точную обработку запросов. Режимы Think и Big Brain . Эти функции позволяют Grok 3 разбивать сложные вопросы на более простые задачи, демонстрируя процесс рассуждения и обеспечивая более глубокий анализ.

. Эти функции позволяют Grok 3 разбивать сложные вопросы на более простые задачи, демонстрируя процесс рассуждения и обеспечивая более глубокий анализ. DeepSearch : интегрированная поисковая система нового поколения, которая сканирует интернет и платформу X для предоставления детальных ответов на запросы пользователей.

: интегрированная поисковая система нового поколения, которая сканирует интернет и платформу X для предоставления детальных ответов на запросы пользователей. Минимальные ограничения на контент. В отличие от многих конкурентов, Grok-3 имеет меньше ограничений по генерированию текстового и визуального контента, что позволяет пользователям создавать разнообразные материалы без строгих фильтров.

Как появился Grok

Илон Маск основал xAI в 2023 году после своего ухода из OpenAI в 2018 году. Целью создания xAI было разработать "максимально правдоискательский" искусственный интеллект, способный конкурировать с ведущими моделями на рынке. Первые версии Grok были запущены в конце 2023 года, а Grok-2 вышел в августе 2024 года, предлагая улучшенные возможности генерации текста и изображений.

24 Канал протестировал, как Grok подает информацию и попросил написать его о себе. Текст получился больше по объему, чем выдал бы ChatGPT, он вполне живой и "читабельный" – это преимущество, но ответ содержит много рекламных фраз в сторону Илона Маска и собственно Grok.

В мире технологий мало кто способен удивить так, как Илон Маск. Его последняя авантюра – создание Grok, чат-бота с искусственным интеллектом от компании xAI – стала еще одним доказательством того, что этот миллиардер не боится бросать вызов гигантам индустрии. Но что стоит за рождением Grok? Как возникла идея и почему Маск решил пойти своим путем в сфере ИИ? Давайте разберемся.



История Grok берет свое начало в 2015 году, когда Илон Маск вместе с Сэмом Альтманом и другими основал OpenAI – организацию, призванную революционизировать исследования искусственного интеллекта. Маск верил, что ИИ может стать ключом к раскрытию тайн Вселенной. Однако уже в 2018 году он покинул совет директоров OpenAI, объяснив это разногласиями в видении будущего компании. Пока OpenAI двигалась к коммерциализации, в частности благодаря партнерству с Microsoft, Маск искал альтернативу, которая бы отвечала его идеалам.



Эта альтернатива появилась в 2023 году в виде xAI – стартапа, основанного Маском с амбициозной миссией "ускорить научные открытия человечества". Именно xAI стала платформой для создания Grok – чат-бота, который, по замыслу создателя, должен был стать не просто конкурентом ChatGPT, а "максимально правдоискательским ИИ". Название Grok, кстати, позаимствовано из научно-фантастического романа Роберта Гайнлайна "Чужак в чужой стране", где термин "грок" означает глубокое, интуитивное понимание. Символизм названия намекает: Маск стремился создать нечто большее, чем просто машину для ответов.



Официально о запуске Grok объявили в ноябре 2023 года. xAI позиционировала его как чат-бота с "толикой юмора" и "мятежным духом", вдохновленного "Автостопом по галактике" Дугласа Адамса. Первая версия, Grok-0, имела 33 миллиарда параметров – скромнее, чем у конкурентов, но уже демонстрировала потенциал. За два месяца команда xAI усовершенствовала модель до Grok-1, которая показала впечатляющие результаты: 63,2% на тесте кодирования HumanEval и 73% на многопрофильном тесте MMLU.



В отличие от ChatGPT, который опирается на огромные массивы данных со всего интернета, Grok получил доступ к постам в социальной сети X (бывший Twitter), которой также владеет Маск. Это позволило ему работать с информацией в реальном времени, хотя и вызвало вопросы о точности и предвзятости данных. В xAI не скрывали, что на старте Grok был "очень ранним бета-продуктом", но обещали быстрое совершенствование.



Дорога к современному Grok была тернистой. В марте 2024 года Маск сделал громкий шаг – открыл исходный код Grok-1 под лицензией Apache-2.0. Это стало ответом на его критику OpenAI, которую он обвинил в отходе от первоначальной миссии из-за коммерческих интересов. Открытие кода вызвало неоднозначную реакцию: одни видели в этом шанс для инноваций, другие – риск злоупотреблений.



В течение 2024 года Grok получал новые возможности: от понимания изображений в октябре до анализа PDF в ноябре. В декабре xAI представила Aurora – модель для генерации изображений, интегрированную в Grok. А настоящим триумфом стал релиз Grok-3 в феврале 2025 года. По словам Маска, для его обучения использовали в десять раз больше вычислительных мощностей, чем для Grok-2, и огромный дата-центр Colossus с 200 тысячами графических процессоров Nvidia. xAI утверждает, что Grok-3 превосходит GPT-4o в тестах по математике и наукам, а также предлагает режим Big Brain для сложных задач.



Почему Grok – это больше, чем просто чат-бот? Grok – это не только технологический прорыв, но и отражение философии Маска. Он стремится создать ИИ, который не избегает "неудобных" вопросов и ищет правду, даже если она противоречит общепринятым взглядам. В этом чат-бот контрастирует с конкурентами, которые часто избегают контроверсионных тем из-за цензуры или алгоритмических ограничений.

В чем разница между ChatGPT и Grok

Сравним Grok с ChatGPT, самым первым и самым известным чат-ботом ИИ. ChatGPT построен на модели GPT-4, которая обладает способностью к сложному анализу, творческому письму и пониманию контекста. Благодаря доступу к инфраструктуре Microsoft Azure продукт Open AI имеет большую вычислительную мощность и интегрируется в такие продукты, как Bing, Word и Teams.

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Grok, в свою очередь, изначально создавался как ИИ с другими приоритетами. Маск обещал, что его искусственный интеллект будет менее цензурированным, острее шутить и предоставлять "правду, даже если она неудобна". С выходом Grok-3 xAI существенно улучшила свою модель, добавив новые режимы мышления, более глубокий анализ и интеграцию с данными платформы X в реальном времени.

Одним из ключевых аргументов Маска против OpenAI является то, что ChatGPT имеет строгие модерационные фильтры, которые ограничивают ответы на чувствительные темы. OpenAI объясняет это стремлением к безопасному ИИ, который минимизирует риск дезинформации. Зато Grok, по словам Маска, должен быть более свободным в высказываниях и не иметь чрезмерных ограничений, что делает его привлекательным для тех, кто критикует политику цензурирования в других чат-ботах.

Однако открытость Grok также имеет свои риски. Меньший контроль может означать распространение ложной информации или предвзятого контента, что может негативно повлиять на его репутацию среди крупных компаний и академических пользователей.

24 Канал заказал Grok карикатуру с Трампом и Путиным, которые делят Европу. Никаких ограничений, как это могло бы быть у других чат-ботов, Grok не выдал. Чат-бот достоверно изобразил персонажей, но не справился с картой. А вот с созданием коллажа для иллюстрации этой статьи Grok не справился – не мог отобразить логотипы X и xAI.



С фотореалистичным изображением Зеленского, Трампа и Путина Grok 3 также справился практически прекрасно. И, к сожалению, это создает большую угрозу в распространении дезинформации в соцсетях.



Карикатура от Grok с Трампом и Путиным

Относительно источников знаний – ChatGPT имеет преимущество в виде базы данных от OpenAI, которая включает большой массив информации, обученной на различных источниках до определенного момента, а также возможность пользователей подписки Plus обращаться к GPT-4-turbo с доступом к свежим данным через Bing.



Фотореалистичное изображение Зеленского, Трампа и Путина. Заметно извечную проблему сгенерированных изображений с анатомией рук

Grok же интегрируется с соцсетью X, что дает ему возможность анализировать новости и обсуждения в реальном времени. Это может быть полезным для понимания общественных настроений, но также создает риск распространения непроверенных или субъективных данных.

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В вопросе финансирования OpenAI имеет мощную поддержку от Microsoft, что позволяет ему работать на передовых вычислительных мощностях. ChatGPT имеет бесплатную версию и премиальный вариант с доступом к GPT-4. Grok 3 в этом не отстает – доступ к бета-версии открыт через аккаунт в X или через сайт без авторизации.

Сейчас ChatGPT остается доминирующим игроком благодаря своей интеграции в экосистему Microsoft и широкой доступности. В то же время Grok пытается найти свою нишу среди пользователей, которым мешают ограничения в подобных сервисах (включая возможность создания фейков).

Главная битва между искусственными интеллектами еще впереди, ведь xAI продолжает развивать Grok, а OpenAI готовится к новым обновлениям ChatGPT. В этой гонке искусственного интеллекта выиграет тот, кто сможет не только улучшить модель, но и найти оптимальный баланс между точностью, скоростью и этичностью контента.