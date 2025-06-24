Украинский лидер поблагодарил за всю оказанную помощь, а представители Нидерландов были заинтересованы в его речи. Главные тезисы из выступления президента в Гааге можете найти в материале 24 Канала.

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О чем говорил Зеленский в Нидерландах

Офис президента опубликовал выступление Владимира Зеленского, где он говорил об Украине и ее борьбе против врага.

Выступление Зеленского в Гааге: смотрите видео

Зеленский сказал сколько дронов Россия использовала во время полномасштабной войны По информации президента, Россия с 2022 года применила по Украине 28 743 "Шахеды". Только за июнь враги запустили 2 736 дронов. Кремль смог привлечь к войне Иран, используя свои связи. Именно солидарность Европы позволила Украине успешно сбивать эти вражеские БпЛА.

Россия должна понимать, что есть границы, –Зеленский Президент Украины в Гааге обратился к Владимиру Путину, подчеркнув, что он нарушает главное правило – "не убивай, не уничтожай, не оправдывай или спонсируй террор, не похищай детей". Россия, по словам Зеленского, не может угрожать Европе и другим странам и сотрудничать с режимами для распространения ядерного оружия. Если ты нарушаешь эти правила – наступает ответственность. Для России, возможно, трудно это понять, но это именно те правила, которые формируют все – от хартии ООН и международного законодательства и наших общих европейских образов жизни,

– сказал Зеленский.

Москва не уважает альянсы, –Зеленский Президент отметил, что Россия всегда предавала своих партнеров. Но продолжает строить связи с "кровавыми режимами", угрожая безопасности цивилизованного мира. С помощью таких, так сказать, друзей Россия просто улучшает свою способность убивать. Солидарность в обороне является такой важной, чтобы никто больше не имел дела с ними (россиянами – 24 Канал) наедине. И это не просто вопрос защиты Украины сейчас, это – о значительно большем. Россия не имеет никакого права убивать наших людей,

– сказал Владимир Зеленский.

Россия планирует потенциальное нападение на ЕС По словам президента Украины, данные разведки показывают, что Россия угрожает и Европе и может готовить враждебные действия против НАТО. Это могут быть различные операции. Путин уничтожает жизнь, он считает, что так контролирует ситуацию. Он верит, что это его власть. Для России власть означает способность убивать или запугивать,

– сказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что Владимир Путин все превратил в оружие – как давние исторические связи, так и зависимость от российских энергоресурсов. Для этого Россия развивала сети.

Зеленский рассказал о недавних российских атаках по Украине Владимир Зеленский в своей речи вспомнил об обстреле "Шахедами" по селу в Сумской области, где полностью разрушены 7 домов, а среди жертв есть дети. Атака не имела никакого военного смысла. В городе Днепр люди получают помощь после российского баллистического удара, 16 человек погибли, более 100 были ранены. Даже было попадание в пассажирский поезд, который просто ехал своим маршрутом.

– отметил Зеленский.