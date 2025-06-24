Український лідер подякував за всю надану допомогу, а представники Нідерландів були зацікавлені в його промові. Головні тези з виступу президента в Гаазі можете знайти в матеріалі 24 Каналу.

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Про що говорив Зеленський в Нідерландах

Офіс президента опублікував виступ Володимира Зеленського, де він говорив про Україну та її боротьбу проти ворога.

Виступ Зеленського в Гаазі: дивіться відео

18:26, 24 червня

Зеленський сказав скільки дронів Росія використала під час повномасштаної війни За інформацією президента, Росія з 2022 року застосувала по Україні 28 743 "Шахеди". Лише за червень вороги запустили 2 736 дронів. Кремль зміг залучити до війни Іран, використовуючи свої зв'язки. Саме солідарність Європи дозволила Україні успішно збивати ці ворожі БпЛА.

Росія повинна розуміти, що є межі, – Зеленський Президент України в Гаазі звернувся до Володимира Путіна, наголосивши, що він порушує головне правило – "не вбий, не знищуй, не виправдовуй чи спонсоруй терор, не викрадай дітей". Росія, за словами Зеленського, не може погрожувати Європі та іншим країнам та співпрацювати з режимами задля поширення ядерної зброї. Якщо ти порушуєш ці правила – настає відповідальність. Для Росії, можливо, важко це зрозуміти, але це саме ті правила, які формують все – від хартії ООН та міжнародного законодавства й наших спільних європейських способів життя,

– сказав Зеленський.

Москва не поважає альянси, – Зеленський Президент зазначив, що Росія завжди зраджувала своїї партнерів. Але продовжує будувати зв'зяки з "кривавими режимами", загрожуючи безпеці цивілізованого світу. З допомогою таких, так би мовити, друзів Росія просто покращує свою здантність убивати. Солідарність в обороні є такою важливою, щоб ніхто більше не мав справи з ними (росіянами – 24 Канал) наодинці. І це не просто питання захисту України зараз, це – про значно більше. Росія не має жодного права вбивати наших людей,

– сказав Володимир Зеленський.

Росія планує потенційний напад на ЄС За словам президента України, дані розвідки показують, що Росія загрожує й Європі й може готувати ворожі дії проти НАТО. Це можуть бути різні операції. Путін знищує життя, він вважає, що так контролює ситуацію. Він вірить, що це його влада. Для Росії влада означає здатність вбивати чи залякувати,

– сказав Зеленський. Український лідер додав, що Володимир Путін все перетворив у зброю – як давні історичні зв'язки, так і залежність від російських енергоресурсів. Для цього Росія розбудовувала мережі.

Зеленський розповів про нещодавні російські атаки по Україні Володимир Зеленський у своїй промові згадав про обстріл "Шахедами" по селу в Сумській області, де повністю зруйновані 7 будинків, а серед жертв є діти. Атака не мала жодного військового сенсу. В місті Дніпро люди отримують допомогу після російського балістичного удару, 16 людей загинули, більше 100 були поранені. Навіть було влучання в пасажирський поїзд, який просто їхав своїм маршрутом.

– зазначив Зеленський.