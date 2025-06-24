Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що Зеленський розпочав своє перебування на саміті НАТО із зустрічі із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Український лідер зазначив, що наша держава покладається на союзників із НАТО, зокрема й у притягненні Росії до відповідальності за міжнародні воєнні злочини.

Дивіться також Росію визнали головним противником: країни НАТО збільшують видатки на оборону до 5%

Саміт НАТО для України

Андріана Кучер зауважила, що головною інтригою саміту НАТО є питання, чи відбудеться особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Гаазі. Адже поки невідомо, чи прибуде туди лідер США.

Однією із причин було те, що Іспанія майже до початку саміту відмовлялася збільшувати свої оборонні витрати, на чому наполягав Трамп. Проте згодом позиція іспанської влади змінилась, ймовірно, на це вплинули інші члени Альянсу.

Таким чином партнери та союзники по НАТО практично усунули всі перешкоди для перебування Дональда Трампа на саміті. Але бачимо, що через загострення подій на Близькому Сході залишається питання, чи він приїде,

– сказала ведуча 24 Каналу.

Напередодні Зеленський заявив, що дуже розраховує на зустріч з американським лідером.

"З тої інформації, яка є в мене, станом на зараз, зустріч ще не запланована, але несподівано все може змінитись. Дональд Трамп може бути, наприклад, завтра (25 червня – 24 Канал) присутній на саміті НАТО", – припустила Андріана Кучер.

Крім того, важливим є те, що прем'єр Нідерландів зазначив, що Україна буде згадана у підсумковому комюніке НАТО, зокрема союзники говоритимуть про підтримку нашої держави та оголосять потужний пакет допомоги щодо протиповітряної оборони.

Важливо! Засідання Ради Україна – НАТО вирішили не проводити, обмежившись лише неформальним обідом. Попри це, генсек Альянсу Марк Рютте запевнив, що підтримка України залишається пріоритетом. Очікується, що у підсумкових документах буде чітко зафіксована подальша допомога Києву.

Окрім зустрічі із Діком Схоофом у Зеленського заплановані й інші, проте інформація з ким саме з'явиться згодом.