Джони Айв, легендарный дизайнер Apple, и Сэм Альтман, глава OpenAI, объединили усилия для создания нового устройства, которое должно изменить наш подход к взаимодействию с искусственным интеллектом. Проект уже привлек внимание технологического сообщества и инвесторов, но также вызвал немало вопросов. Смогут ли Айв и OpenAI создать действительно инновационный продукт, или это будет еще одна неудачная попытка сделать "iPhone для ИИ"?

Предыдущие попытки запустить AI-гаджеты – такие как Humane AI Pin или Rabbit R1 – столкнулись с проблемами: высокая цена, медленная работа и ограниченная функциональность. Теперь OpenAI и Айв имеют шанс доказать, что они способны изменить правила игры. Однако скептики отмечают ряд проблем: отсутствие четкой концепции, риски закрытой экосистемы OpenAI, а также стиль дизайна Айва, который иногда ставит эстетику выше практичности.

Действительно ли это устройство станет революцией, или просто очередной дорогой игрушкой для техноэнтузиастов? Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

Над чем работают экс-дизайнер Apple и OpenAI

В сентябре 2024 года стало известно о сотрудничестве Джони Айва, бывшего главного дизайнера Apple, с OpenAI под руководством Сэма Альтмана. Целью этого партнерства является разработка нового аппаратного устройства, которое будет использовать возможности искусственного интеллекта для создания более естественного и интуитивного опыта взаимодействия с пользователем.

Однако, несмотря на амбициозные заявления, этот проект уже вызвал много вопросов и сомнений среди экспертов и обозревателей рынка.



Джони Айв / Фото Michelle Groskopf, Wired

По словам самого Сэма Альтмана, новое устройство не будет традиционным смартфоном и предложит "другой подход" к взаимодействию с технологиями.

Однако Wired отмечает, что это заявление вызывает больше вопросов, чем ответов. Что именно означает этот "другой подход"? Какую проблему на самом деле будет решать устройство? Подобная риторика может указывать на то, что даже сами разработчики еще не имеют четкого видения конечного продукта.

Еще один вопрос – действительно ли Джони Айв нужен OpenAI? Айв бесспорно является иконой в мире дизайна, ответственным за эстетику iPhone, iMac и других культовых продуктов Apple. Однако, как отмечает Business Insider, его подход к дизайну часто ставил эстетику выше практичности.



Примером этого являются известные проблемы с клавиатурами MacBook, которые из-за сверхтонкого дизайна стали ненадежными. Не рискует ли OpenAI получить устройство, которое будет красивым, но не слишком удобным в использовании?

Идея создать "iPhone для ИИ" может звучать привлекательно, но история уже показала, что это крайне сложно реализовать.

В последнее время появилось несколько попыток создать устройства на основе ИИ – например, AI Pin от Humane или Rabbit R1. Однако все они столкнулись с критикой из-за медленной работы, высокой стоимости и недостаточного удобства по сравнению со смартфонами. TechCrunch предполагает, что новое устройство от OpenAI может повторить эти же ошибки.

Еще одна проблема, о которой говорится – это работа гаджета только в пределах экосистемы OpenAI. Если устройство будет тесно интегрировано только с сервисами OpenAI (например, GPT-5 или DALL-E), это может ограничить его полезность. В отличие от Apple, которая имеет развитую экосистему аппаратного и программного обеспечения, OpenAI пока не имеет опыта создания потребительских гаджетов.

Сотрудничество OpenAI и Джони Айва – это, безусловно, амбициозный проект, который привлекает внимание. Однако пока не хватает четких деталей, что именно они создают и как это изменит нашу цифровую жизнь. Критики отмечают, что без четкой концепции, учета прошлых ошибок и реальной потребности на рынке это устройство рискует стать очередным дорогим экспериментом, который не найдет отклик у широкой аудитории.

Что за гаджет Rabbit R1 от Rabbit Inc.

По меньшей мере один неудачный опыт с ИИ-гаджетом уже существует. В январе 2024 года на выставке CES был представлен Rabbit R1 – компактный гаджет, разработанный стартапом Rabbit Inc. в сотрудничестве с Teenage Engineering.

Устройство оснащено 2,88-дюймовым сенсорным экраном, вращающейся камерой, колесиком прокрутки и кнопкой для активации голосового ассистента.

Он работает на базе процессора MediaTek с частотой 2,3 ГГц, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Основная идея R1 заключается в использовании голосовых команд для управления различными сервисами, такими как Uber, DoorDash, Midjourney и Spotify, без необходимости открывать отдельные приложения.



Презентация Rabbit R1 / Фото Rabbit Inc.

Однако после выпуска устройство столкнулось с многочисленными проблемами. Многие обещанные функции отсутствовали или работали ненадлежащим образом. Например, интеграции с Uber и DoorDash часто не выполняли свои задачи, а попытки воспроизвести музыку через Spotify приводили к ошибкам или несоответствующим результатам. Кроме того, процесс подключения к этим сервисам требовал ввода учетных данных через веб-портал Rabbit, что вызвало беспокойство относительно безопасности и конфиденциальности.

В ответ на критику компания Rabbit Inc. выпустила несколько обновлений программного обеспечения, включая "Beta Rabbit" для улучшения качества ответов и "LAM Playground" для демонстрации возможностей автоматизации задач.

Также был представлен "Teach Mode", который позволяет пользователям обучать устройство выполнять определенные действия. Однако эти обновления не смогли полностью решить имеющиеся проблемы, и многие пользователи остались недовольны производительностью устройства.

По состоянию на сентябрь 2024 года из 100 000 проданных единиц Rabbit R1 только 5 000 использовались ежедневно. Основатель компании Джесси Лю объяснил, что устройство было выпущено преждевременно, чтобы опередить конкурентов.



Однако это привело к негативным отзывам и снижению интереса потребителей. Несмотря на дальнейшие обновления, такие как возможность настройки интерфейса с помощью AI, Rabbit R1 не смог восстановить свою популярность на рынке.

В общем, Rabbit R1 стал примером того, как высокие ожидания и амбициозные обещания могут не оправдаться из-за технических недостатков и преждевременного выпуска продукта. Этот опыт подчеркивает важность тщательного тестирования и доработки устройств перед их запуском на рынок.

Провал AI Pin от Humane

Еще одна история – о гаджете, потерпевшем неудачу. В апреле 2024 года компания Humane, основанная бывшими сотрудниками Apple, представила свой первый продукт – AI Pin. Это устройство, задуманное как альтернатива смартфонам, крепится к одежде и использует искусственный интеллект для взаимодействия с пользователем через голосовые команды и проекцию информации на ладонь с помощью лазера.

Однако, несмотря на амбициозные обещания, AI Pin столкнулся с многочисленными критическими отзывами от ведущих технических изданий.

Многие обозреватели отметили значительные задержки в ответе устройства на запросы пользователей. Например, The Verge сообщает, что устройство часто не может предоставить точную информацию или вообще не отвечает на запросы. В некоторых случаях задержки составляли до 10 секунд, что делает взаимодействие с устройством неудобным.



AI Pin / Фото Humane

Также были проблемы с проекцией и интерфейсом. AI Pin использует лазер для проекции информации на ладонь пользователя. Однако этот подход имеет свои недостатки. Wired отмечает, что проекция трудно читается при ярком освещении, а взаимодействие с интерфейсом через проекцию является неудобной и неточной.

Устройство также склонно к перегреву во время использования, что вызывает дискомфорт у пользователей. Кроме того, время автономной работы оставляет желать лучшего, особенно при активном использовании функций искусственного интеллекта.

И основная проблема – высокая стоимость и подписка. AI Pin продается за 699 долларов с дополнительной ежемесячной подпиской в 24 доллара для доступа ко всем функциям. Многие обозреватели считают такую цену завышенной, учитывая ограниченную функциональность и имеющиеся недостатки устройства.

После запуска AI Pin столкнулся с высоким уровнем возвратов. По данным The Verge, между маем и августом 2024 года количество возвратов превысило количество продаж, что свидетельствует о неудовлетворенности пользователей продуктом.

В ответ на критику компания Humane объявила о планах расширить использование своей операционной системы CosmOS на другие устройства, такие как автомобили, телевизоры и умные колонки. Это может свидетельствовать об изменении стратегии компании и попытке найти новые рынки для своей технологии.

AI Pin от Humane является амбициозной попыткой переосмыслить взаимодействие пользователя с технологиями, предлагая альтернативу традиционным смартфонам. Однако многочисленные технические недостатки, высокая стоимость и ограниченная функциональность привели к негативным отзывам и низкому уровню принятия на рынке.

Будущее компании будет зависеть от ее способности учесть критику и адаптировать свою стратегию к потребностям пользователей. Возможно, ни потребители, ни производители еще просто не готовы к подобным гаджетам и не знают, как их отделить от смартфонов, которые уже стали неотъемлемой частью жизни.