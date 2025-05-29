Когда Дональд Трамп вступил во вторую каденцию, Илон Маск был рядом буквально везде. Участвовал в инаугурации, появлялся в резиденции в Мар-а-Лаго, заходил в Овальный кабинет, давал совместные интервью с Трампом на Fox News, а его "департамент правительственной эффективности" DOGE постоянно встречался в заголовках медиа. Миллиардер даже превратил южную лужайку Белого дома в импровизированную выставку Tesla, и президент обещал приобрести одну из машин.

Но стремительный взлет этого политического bromance оказался недолгим. С апреля Трамп вообще перестал упоминать Маска в своих сообщениях на Truth Social, хотя еще в феврале-марте писал о нем до четырех раз в неделю. Теперь – тишина и никаких "Я люблю Илона Маска!" от Трампа.

А в конце мая Маск объявил, что выходит из администрации Трампа и DOGE, а до этого в серии интервью отметил возвращение к управлению своими компаниями – SpaceX, Tesla и xAI. В Белом доме подтвердили, что Маск покидает администрацию без предварительного разговора с Трампом – решение приняли на уровне старшего персонала.

Как Маск отошел от политики и в чем кроется причина – читайте в материале 24 Канала.

Маск исчез из Белого дома – Республиканская партия не расстроена

Во второй половине мая Маск официально подтвердил, что уменьшил участие в DOGE до двух дней в неделю и серьезно сократит политическое финансирование, пишет The Guardian. Это уже не тот Илон, что был в центре политической сцены. Бизнес начал требовать внимания – инвесторы нервничают, Tesla теряет позиции, а имидж компании портится на фоне протестов и вандализма, вызванных политической активностью ее владельца. В Европе Маск еще больше осложнил ситуацию, поддержав ультраправую партию AfD в Германии.

Интересно! 19 мая издание Politico опубликовало аналитический материал под заголовком "Почему Илон Маск исчез из поля зрения?". В нем обратили внимание на резкое уменьшение упоминаний о Маске в соцсети Truth Social Дональда Трампа: если в феврале и марте тот писал о нем в среднем четыре раза в неделю, то с начала апреля – ни разу.

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Символическим моментом стал визит президента ЮАР Сирила Рамафосы в Белый дом. Во время разговора американского президента и южноафриканского лидера о "нападениях на белых фермеров", Трамп пошутил:

Илон из Южной Африки, я не хочу его втягивать. Он пришел поговорить о ракетах на Марс – ему это интереснее.

Маск промолчал. И это молчание стало красноречивым подтверждением, что его политический вес уже не тот, каким был в начале второго срока Трампа.

В то же время DOGE сталкивается с серьезными трудностями. Суд заблокировал увольнение сотрудников Института мира и запретил администрации проводить массовые сокращения без согласования Конгресса. Но ущерб уже нанесен. Агентства, которые пострадали от политики DOGE, – от USAID до NIH, FDA, EPA и даже Госдепартамента – потеряли тысячи сотрудников. В частности FEMA, ответственная за реагирование на стихийные бедствия, потеряла 30% персонала перед сезоном ураганов.

Интересно! Несмотря на отход от политики, Илон Маск выразил недовольство масштабным "большим и прекрасным" законопроектом о госрасходах, который Конгресс едва принял по настоянию Дональда Трампа. Маск заявил в интервью, что законопроект, поддержанный Трампом, противоречит целям его DOGE. "Меня, откровенно говоря, разочаровал этот масштабный законопроект, который не уменьшает дефицит, а наоборот, его увеличивает и подрывает работу, которую выполняет команда DOGE", – сказал миллиардер и гендиректор Tesla в интервью CBS.



Этот мегазаконопроект, принятый на прошлой неделе с минимальным отрывом в один голос, включает основные элементы внутренней политики Трампа – от налоговых сокращений до вопросов иммиграции. "По моему мнению, законопроект может быть либо большим, либо прекрасным, но вряд ли оба одновременно", – добавил Маск.

В конце концов это все привело к официальному увольнению – причем без разговора с Трампом. Конгрессмен-демократ Ро Кханна, который знает Маска более десяти лет, отмечает:

Когда упали его рейтинги, упал и интерес Трампа. Все очень просто – Трамп ценит только тех, кто поднимает его популярность.

По словам Кханны, он с самого начала не верил, что Маск продержится в Вашингтоне дольше нескольких месяцев. "Я сказал, что он разочаруется, истощится, и Вашингтон выиграет, а не он – с точки зрения того, как работает этот город", – добавил Кханна.

Под давлением критики Маск, кажется, окончательно потерял политическое чутье. Его главным политическим поражением стала судейская гонка в Висконсине – он потратил не менее 3 миллионов долларов, появился на митингах в сырной шапке фаната Green Bay Packers, вручал миллионные чеки. Но его кандидат проиграл с отставанием в 10 пунктов. Демократы использовали его участие как мобилизационный инструмент и превратили выборы в People vs Musk – "народ против Маска".

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Никого не ненавидят так, как отступника,

– высказался The Washington Post республиканский стратег Майк Мерфи, имея в виду былую популярность Маска среди либеральной аудитории.

На экономическом форуме в Катаре в мае Маск также заявил, что в политику он столько средств больше вкладывать не будет. Председатель Демпартии Висконсина Бен Уиклер в ответ обрадовался: "Народ победил. Крупнейший донор республиканцев собрал свои игрушки и пошел домой".

Даже в среде консерваторов все больше голосов, которые считают, что "эффективность правительства" в исполнении DOGE – это скорее уничтожение, чем реформирование. "Сокращают все подряд без всякого видения или плана", – жалуется республиканский стратег Рик Тайлер.

А профессор политологии Венди Шиллер подытоживает:

Маск был тестовым воздушным шаром. Если бы все сработало, могли бы продолжить и без него. Но когда провалилось, от него просто избавились. В стиле Трампа.

Илон Маск, который когда-то был в центре Белого дома с бензопилой в руках, теперь стал токсичным активом для партии. А с приближением промежуточных выборов в США в 2026 году все больше республиканцев предпочли бы, чтобы о нем просто забыли.

Так на чем же теперь сосредоточится самый богатый человек мира

Последний год политика стала почти основной темой жизни технобизнесмена. Но, как пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные в настроении Маска источники, сейчас этот пыл выветрился. Маск почувствовал истощение, разочаровался в эффективности усилий, испугался за собственную безопасность и не ожидал такого мощного обратного удара – как против него самого, так и против его бизнеса.

Tesla подверглась критике и общественному неприятию, включая акты вандализма, поджоги и стрельбу. В результате этого Маск начал серьезно заниматься собственной безопасностью.



Старт Starship 27 мая / Фото SpaceX

Поэтому заботы Илона снова вернулись к двум главным делам: Tesla и SpaceX. Обе компании сейчас находятся на изломе. В июне Tesla готовится представить полностью автономный автомобиль – обещание, о котором Маск говорит уже более десятилетия. Речь идет об автопилотной версии модели Y, а также о будущем Cybercab – электрокаре без руля и педалей, который сам Маск описывает как "лаунж за 30 000 долларов на колесах". По его словам, будущее Tesla "преимущественно определяется автономностью".

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В то же время SpaceX готовилась к очередному запуску ракеты Starship из городка Старбейс в Техасе – самой большой и самой мощной ракетной системы в мире. И снова запуск закончился неудачей. Хотя во время тестового запуска 27 мая ракета достигла космоса, SpaceX потеряла контроль над ней. Прошлые два тестовых запуска также завершились провалами, но Маск не оставляет планов: уже в 2026 году он хочет отправить флот беспилотных кораблей на Марс. Это – очередная попытка воплотить его самую амбициозную мечту: колонизацию Красной планеты.

Высокая политика больше не является выгодным делом. Теперь время возвращаться на Марс,

– говорит один из приближенных к миллиардеру.

Политические инвестиции Маска оказались противоречивыми. Они привели к массовым протестам по всему миру – особенно возле зарядных станций и шоурумов Tesla, ведь Маск оказался не визионером из будущего, а правым капиталистом. В результате прибыли компании обвалились: только за первый квартал года Tesla зафиксировала падение прибыли на 71% и уменьшение продаж на двузначные проценты.

Ряд сотрудников Tesla обвиняют Маска не столько из-за его отсутствия в работе бизнеса, сколько из-за его политической активности, которая, по их мнению, вредит бренду. Один из бывших менеджеров, которого уволили после запуска сайта с призывом к Маску уйти с должности, заявил: "Мы боремся не из-за отсутствия Маска, а с бурей, которую он свалил на наши головы".

Даже в администрации Трампа скептически оценили эффективность его инициатив. Обещанные 2 триллиона долларов сокращений в бюджете превратились в значительно более скромные – 160 миллиардов. Тем временем налоговые инициативы самого Трампа могут добавить более 2,4 триллиона к госдолгу за десятилетие.

Политический рейтинг Маска тоже просел: по данным опроса Washington Post-ABC News-Ipsos, 57% американцев не одобряют его деятельность в правительстве.

Возвращение в космос

После ухода из Белого дома Маск вернулся к громким космическим заявлениям, в частности анонсировал свой рассказ о "дорожной карте колонизации Марса". Это должно быть новой попыткой вывести мощную ракетную систему Starship на стабильную траекторию и готовить компанию к высадке людей на Луну и дальше – на Марс. NASA уже инвестирует более 4 миллиардов в этот проект, возлагая на SpaceX надежды в рамках программы возвращения американских астронавтов на Луну до 2027 года.

Но пока Китай активно готовится сделать это первым, SpaceX еще должен преодолеть ряд сложных технологических этапов, в частности дозаправку корабля в космосе, что до сих пор ни одному государству не удавалось.

Но настоящий фокус Маска – не Луна, а Марс. Он хочет, чтобы первые беспилотные корабли с роботом Optimus отправились туда уже в 2026 году – окно запуска откроется тогда, когда Марс и Земля снова сблизятся. А дальше – дело за пилотируемой высадкой в 2029 или 2031 годах. Люди из его окружения утверждают: именно это видение держит его на ходу, именно из-за него он стремится лично контролировать темпы разработки Starship.

Маск предполагает, что через 20 лет на Марсе могут жить миллион людей, хотя еще в 2016-м говорил о 40 – 100 годах на создание колонии.

И пока Маск направляет свой взгляд в небо, Республиканская партия остается без ключевого донора. Его Super PAC обеспечил критически важную полевую кампанию накануне президентских выборов, развернув тысячи волонтеров в штатах-полях битвы. Теперь же, если Маск действительно вышел из игры, партия должна будет искать новых спонсоров.