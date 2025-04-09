Весна 2025 года в США проходит под знаком масштабных протестов. На улицы вышли сотни тысяч людей, цель их акций – противодействие политике Трампа и Маска. Ведь контроль над ключевыми отраслями – от обороны до спутниковой связи – постепенно переходит в руки одного-единственного миллиардера.
Илон Маск, которого Трамп сделал главой правительственной инициативы DOGE, не только превратил SpaceX и Starlink в стратегических монополистов, но и начал влиять на формирование политики в самом сердце Вашингтона. В то же время тарифная война, объявленная Белым домом, уже бьет по технологическим гигантам – акции Tesla и Apple падают, а аналитики снижают свои прогнозы. И Маску приходится идти вопреки политике своего патрона.
Как Америка реагирует на произвол Трампа и Маска – читайте в материале 24 Канала.
Tesla как символ протеста
Все началось с того, что Маск согласился возглавить новый правительственный орган – департамент правительственной эффективности (или DOGE, что уже звучит как мем). Этот департамент стал инструментом сокращения государственных расходов, что вызвало массовые увольнения, в частности, среди работников науки, образования и культуры.
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Ответ народа был громким. В феврале по всем США прокатились протесты – не только под офисами правительства, но и возле автосалонов Tesla. В Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе протестующие держали плакаты с надписями "Маск не президент", "Маск ворует у нас" и другими вроде "Tesla – не наш выбор".
Интересно! Еще в августе 2024 года Объединенный профсоюз автомобильных работников (UAW) подал федеральные жалобы против Илона Маска и Дональда Трампа, обвиняя их в попытках запугивания и угрозах в адрес работников, которые участвовали в забастовках.
Причиной стало интервью Маска, в котором он фактически высмеивал профсоюзные инициативы, а Трамп его публично поддержал. Это стало первым громким сигналом о том, что сотрудничество бизнеса и политики начинает выходить за пределы этики и трудовых прав.
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К движению присоединились и звезды. В частности, певица Шерил Кроу продала свою Tesla и пожертвовала эти деньги NPR, заявив, что Маск стал угрозой для свободной журналистики. Актер Джейсон Бейтман – еще один, кто избавился от электрокара в знак протеста. И таких примеров с каждой неделей становится все больше.
Масштабные митинги против Трампа и Маска
В субботу, 5 апреля 2025 года, в Вашингтоне состоялась одна из самых больших акций протеста под названием Hands Off – "Руки прочь". Около 100 тысяч демонстрантов собрались возле монумента Вашингтона, выражая несогласие с политикой президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.
Митинг в Бостоне: смотрите видео
Протестующие держали плакаты с различными лозунгами: от "Поддержите Украину" до "Защитите права трансгендеров", что подчеркивало широкий спектр недовольства.
Акция в Вашингтоне / Фото Stephen Voss / The Verge
Эти протесты стали частью масштабного движения, которое накрыло более 1 300 городов по всей стране и вывело на улицы миллионы людей. Главной целью было выражение протеста против политики администрации Трампа и инициатив Маска, в частности относительно сокращения федеральных программ и вмешательства в работу правительственных учреждений.
На главной сцене в Вашингтоне выступили влиятельные деятели, среди них – конгрессмены Джейми Раскин и Максвелл Фрост, а также Лиз Шулер, президент крупнейшей профсоюзной организации, Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов. Все они говорили об одном – призывали к защите демократии и сохранению важных социальных программ.
Протестующие выражали обеспокоенность по поводу растущего влияния Маска на правительственные решения. Его участие в DOGE – структуре, "оптимизирующей" государство – протестующие считают реальной угрозой стабильности системы.
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Деньги уходят – акции падают
Недовольство не просто растет в медиа и на улицах – оно бьет по кошельку Маска. Акции Tesla упали более чем на 40% с начала года. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс, еще недавно один из самых больших фанатов Tesla, снизил целевую цену акций на 43%. Причина – падение продаж, кризис доверия и политическая турбулентность, что отпугивает инвесторов.
Что означает снижение целевой цены акций
Когда аналитик снижает целевую цену акций компании, это сигнализирует о пересмотре его ожиданий относительно будущей стоимости этих акций. Целевая цена отражает прогноз аналитика относительно того, до какого уровня, по его мнению, поднимется или опустится цена акций в течение определенного периода. Снижение целевой цены часто указывает на ожидание меньшего роста или даже падения стоимости акций из-за различных факторов, таких как изменения в макроэкономической среде, политические решения или внутренние проблемы компании.
В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов, что повлекло значительные колебания на фондовом рынке. В частности, акции компаний Apple и Tesla подверглись существенному падению. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс, известный своей приверженностью к технологическому сектору, пересмотрел свои прогнозы относительно этих компаний. Он снизил целевую цену акций Apple с 325 до 250 долларов, а Tesla – с 550 до 315 долларов, ссылаясь на потенциальные негативные последствия тарифов для их цепей поставок и прибыльности.
Снижение целевой цены может повлиять на решение инвесторов о покупке или продаже акций. Однако важно понимать, что целевая цена является прогнозом, который базируется на текущей информации и аналитических оценках, и не гарантирует будущих результатов. Инвесторам следует учитывать несколько источников информации и собственные исследования при принятии инвестиционных решений.
Маск против Трампа
Все это происходит на фоне конфликта Маска с Трампом – да, они работают вместе, но, что иронично, Маск не согласен с торговой политикой Трампа. Он даже обратился к примеру экономиста Милтона Фридмана о карандаше, чтобы объяснить, почему пошлины – это плохо.
Маск выразил несогласие с тарифной политикой президента Дональда Трампа, поделившись известным "карандашным" выступлением экономиста Милтона Фридмана. В этом видео Фридман объяснял, как глобальное сотрудничество способствует производству простых предметов, таких как карандаш, подчеркивая важность свободных рынков.
– Elon Musk (@elonmusk) 7 апреля, 2025
Глава DOGE также раскритиковал Питера Наварро, советника Трампа по вопросам торговли, ставя под сомнение его экономическую компетентность и обвиняя в поддержке политики, которая вредит бизнесу.
Степень доктора экономики в Гарварде – это плохо, а не хорошо,
– заявил Маск.
Наварро в ответ заявил, что Маск защищает собственные финансовые интересы, поскольку его состояние уменьшилось на 46 миллиардов долларов за три недели:
Когда Илон на своей территории DOGE – это прекрасно, но мы понимаем, что здесь происходит. Илон продает машины. Он просто защищает собственные интересы,
– сказал Наварро в эфире Sunday Morning Futures канала Fox News.
Кроме того, Маск поддержал идею создания зоны свободной торговли между США и Европой, выступая против протекционистских мер, которые, по его мнению, дестабилизируют глобальные цепи поставок и затрудняют долгосрочное планирование в таких отраслях, как автомобилестроение.
Таким образом, Маск, который еще недавно был лицом технологического прогресса, сейчас превращается в символ политического кризиса. Его участие в игре большой политики обернулось массовыми протестами, падением продаж и вызовами со стороны общества, которое больше не хочет молча наблюдать, как бизнес диктует условия будущего.