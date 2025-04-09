Весна 2025 року в США минає під знаком масштабних протестів. На вулиці вийшли сотні тисяч людей, мета їхніх акцій – протидія політиці Трампа та Маска. Адже контроль над головними галузями – від оборони до супутникового зв'язку – поступово переходить у руки одного-єдиного мільярдера.

Ілон Маск, якого Трамп зробив головою урядової ініціативи DOGE, не лише перетворив SpaceX і Starlink на стратегічних монополістів, а й почав впливати на формування політики в самісінькому серці Вашингтону. Водночас тарифна війна, оголошена Білим домом, уже б'є по технологічних гігантах – акції Tesla та Apple падають, а аналітики знижують свої прогнози. І Маску доводиться йти всупереч політиці свого патрона.

Як Америка реагує на свавілля Трампа та Маска – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Tesla як символ протесту

Все почалося з того, що Маск погодився очолити новий урядовий орган – департамент урядової ефективності (або ж DOGE, що вже звучить як мем). Цей департамент став інструментом скорочення державних витрат, що викликало масові звільнення, зокрема, серед працівників науки, освіти та культури.

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Відповідь народу була гучною. У лютому по всім США прокотилися протести – не лише під офісами уряду, а й біля автосалонів Tesla. У Нью-Йорку, Сіетлі, Лос-Анджелесі протестувальники тримали плакати з написами "Маск не президент", "Маск краде у нас" та іншими на кшталт "Tesla – не наш вибір".

Цікаво! Ще в серпні 2024 року Об'єднана профспілка автомобільних працівників (UAW) подала федеральні скарги проти Ілона Маска та Дональда Трампа, звинувачуючи їх у спробах залякування та погрозах на адресу працівників, які брали участь у страйках.



Причиною стало інтерв’ю Маска, в якому він фактично висміював профспілкові ініціативи, а Трамп його публічно підтримав. Це стало першим гучним сигналом про те, що співпраця бізнесу й політики починає виходити за межі етики й трудових прав.

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До руху приєдналися й зірки. Зокрема, співачка Шеріл Кроу продала свою Tesla та пожертвувала ці гроші NPR, заявивши, що Маск став загрозою для вільної журналістики. Актор Джейсон Бейтман – ще один, хто позбувся електрокара на знак протесту. І таких прикладів з кожним тижнем більшає.

Масштабні мітинги проти Трампа і Маска

У суботу, 5 квітня 2025 року, у Вашингтоні відбулася одна з найбільших акцій протесту під назвою Hands Off – "Руки геть". Близько 100 тисяч демонстрантів зібралися біля монумента Вашингтону, висловлюючи незгоду з політикою президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска.

Мітинг у Бостоні: дивіться відео

Протестувальники тримали плакати з різними гаслами: від "Підтримайте Україну" до "Захистіть права трансгендерів", що підкреслювало широкий спектр невдоволення. ​

Акція у Вашингтоні / Фото Stephen Voss / The Verge

Ці протести стали частиною масштабного руху, що накрив понад 1 300 міст по всій країні та вивів на вулиці мільйони людей. Головною метою було висловлення протесту проти політики адміністрації Трампа та ініціатив Маска, зокрема щодо скорочення федеральних програм та втручання в роботу урядових установ. ​

На головній сцені у Вашингтоні виступили впливові діячі, серед них – конгресмени Джеймі Раскін і Максвелл Фрост, а також Ліз Шулер, президентка найбільшої профспілкової організації, Американської федерації праці – Конгресу виробничих профспілок. Усі вони говорили про одне – закликали до захисту демократії та збереження важливих соціальних програм.

Протестувальники висловлювали стурбованість щодо чимраз більшого впливу Маска на урядові рішення. Його участь у DOGE – структурі, що "оптимізує" державу – протестувальники вважають реальною загрозою стабільності системи.

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Гроші йдуть – акції падають

Невдоволення не просто росте в медіа та на вулицях – воно б’є по гаманцю Маска. Акції Tesla впали на понад 40% з початку року. Аналітик Wedbush Securities Ден Айвс, ще донедавна один із найбільших фанів Tesla, знизив цільову ціну акцій на 43%. Причина – падіння продажів, криза довіри та політична турбулентність, що відлякує інвесторів.

Що означає зниження цільової ціни акцій Коли аналітик знижує цільову ціну акцій компанії, це сигналізує про перегляд його очікувань щодо майбутньої вартості цих акцій. Цільова ціна відображає прогноз аналітика стосовно того, до якого рівня, на його думку, підніметься або опуститься ціна акцій протягом певного періоду. Зниження цільової ціни часто вказує на очікування меншого зростання або навіть падіння вартості акцій через різні фактори, як-от зміни в макроекономічному середовищі, політичні рішення або внутрішні проблеми компанії.​ У квітні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових тарифів, що спричинило значні коливання на фондовому ринку. Зокрема, акції компаній Apple та Tesla зазнали суттєвого падіння. Аналітик Wedbush Securities Ден Айвс, відомий своєю прихильністю до технологічного сектору, переглянув свої прогнози щодо цих компаній. Він знизив цільову ціну акцій Apple з 325 до 250 доларів, а Tesla – з 550 до 315 доларів, посилаючись на потенційні негативні наслідки тарифів для їхніх ланцюгів постачання та прибутковості. ​ Зниження цільової ціни може вплинути на рішення інвесторів щодо купівлі або продажу акцій. Однак важливо розуміти, що цільова ціна є прогнозом, який базується на поточній інформації та аналітичних оцінках, і не гарантує майбутніх результатів. Інвесторам слід враховувати кілька джерел інформації та власні дослідження при прийнятті інвестиційних рішень.​

Маск проти Трампа

Усе це відбувається на тлі конфлікту Маска з Трампом – так, вони працюють разом, але, що іронічно, Маск не згоден з торговельною політикою Трампа. Він навіть звернувся до прикладу економіста Мілтона Фрідмана про олівець, щоб пояснити, чому мита – це погано.

​Маск висловив незгоду з тарифною політикою президента Дональда Трампа, поділившись відомою "олівцевим" виступом економіста Мілтона Фрідмана. У цьому відео Фрідман пояснював, як глобальна співпраця сприяє виробництву простих предметів, як-от олівець, підкреслюючи важливість вільних ринків.

Очільник DOGE також розкритикував Пітера Наварро, радника Трампа з питань торгівлі, ставлячи під сумнів його економічну компетентність та звинувачуючи у підтримці політики, яка шкодить бізнесу.

Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре,

– заявив Маск.

Наварро у відповідь заявив, що Маск захищає власні фінансові інтереси, оскільки його статки зменшилися на 46 мільярдів доларів за три тижні:

Коли Ілон на своїй території DOGE – це чудово, але ми розуміємо, що тут відбувається. Ілон продає машини. Він просто захищає власні інтереси,

– сказав Наварро в ефірі Sunday Morning Futures каналу Fox News.

Крім того, Маск підтримав ідею створення зони вільної торгівлі між США та Європою, виступаючи проти протекціоністських заходів, які, на його думку, дестабілізують глобальні ланцюги постачання та ускладнюють довгострокове планування в таких галузях, як автомобілебудування. ​

Отже, Маск, який ще недавно був обличчям технологічного прогресу, зараз перетворюється на символ політичної кризи. Його участь у грі великої політики обернулась масовими протестами, падінням продажів і викликами з боку суспільства, яке більше не хоче мовчки спостерігати, як бізнес диктує умови майбутнього.